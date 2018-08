Ottersberger Schulstart: Für alle neue Schlüssel

Noch keine Schüler, aber auf Parkplätzen der IGS Oyten stehen Autos der Lehrkräfte (linkes Bild). Viele stellen ihre Wagen auch auf der Parkfläche gegenüber der Schule an der Pestalozzistraße ab. Rechts: Der so genannte A-Trakt des Ottersberger Schulkomplexes. Drinnen ist schon Unterricht möglich, aber die umfangreichen Dach- und Fassaden-Sanierungsarbeiten laufen noch. - Fotos: Laue

OYTEN/OTTERSBERG - Weil jemand aus dem Kollegium der Ottersberger Wümmeschule offenbar seinen Generalschlüssel verbaselte, wurden dort vorsorglich alle Schlösser ausgewechselt. Lehrkräfte und andere Berechtigte erhalten passende neue Schlüssel ausgehändigt.

Das sind etwas ungewöhnliche Umstände vor Beginn des neuen Schuljahres, doch niemand ist ja davor gefeit, wichtige Gegenstände zu verlieren.

Ansonsten freut sich Oberschulrektor Walter Schlöffel-Pitschke auf drei neue fünfte Klassen und insgesamt rund 30 Schüler mehr als im Vorjahr. Gut 400 Mädchen und Jungen besuchen dann die Wümmeschule, und fast hätte es auch noch für eine vierte fünfte Klasse gereicht.

Das Kollegium – 37 Lehrerinnen und Lehrer waren auf der Wümmeschul-Homepage für 2017 verzeichnet – bekommt Verstärkung vor allem durch Abordnungen vom Gymnasium oder Versetzungen, berichtet der Schulleiter außerdem. Genügend neue Lehrkräfte zu bekommen sei derzeit nicht einfach – weil es schlicht zu wenige davon gibt.

Im Bereich der Arbeitsgemeinschaften (AGs) an dieser Oberschule hebt der Rektor die jetzt wieder eingerichtete Kanu- und die Klettergruppe hervor. Ein neuer Mitarbeiter ist im AG-Sektor tätig, und im Übrigen habe sich die Kletterwand in der neuen Turnhalle schon bestens bewährt.

Räumliche Veränderungen gab es in der Schule nicht. Die umfassende Dach- und Fassadensanierung des so genannten A-Traktes sei demnächst abgeschlossen.

An der Integrierten Gesamtschule (IGS) Oyten gibt es mit Schulbeginn erstmals einen elften Jahrgang, Das heißt, diese Schule wächst nun in den Oberstufenbereich hinein.

Gut 70 Schüler in drei neuen fünften Klassen werden erwartet. An die 800 Gesamtschüler gibt es damit in Oyten, berichtet die neue IGS-Leiterin Maria Schmidt. Das Lehrerkollegium umfasst etwa 80 Kräfte. 13 kamen neu hinzu, und außerdem gibt es auch in Oyten frisch abgeordnete Pädagogen.

Räume für die neuen fünften Klassen seien „im Bestand“ geschaffen worden, doch brauche die IGS weitere allgemeine Unterrichtsräume, macht die Rektorín deutlich. Vielleicht sei da schon im nächsten Jahr etwas machbar, appelliert sie an die Gemeinde. Außerdem gebe es zur Zeit noch Engpässe in bestimmten Unterrichtsfächern, vor allem in Englisch und Spanisch.

Zwei neue fünfte Klassen mit insgesamt 45 Schülern gibt es im Gymnasium Ottersberg. Die Gesamtzahl der Gymnasiasten erhöhe sich nur leicht um zwei Schüler auf jetzt 293, erläutert Schulleiter Volker Busboom-Schäfer. Diese geringe Zunahme sei jedoch wegen der zurückgehenden Zahlen in den Grundschulen des Fleckens Ottersberg absehbar gewesen.

32 Lehrerinnen und Lehrer gehören zum Kollegium, wobei das Gymnasium immer wieder von Abordnungen zu anderen Schulen betroffen ist.

Förderangebote gezielt zu verstärken – etwa im Deutschunterricht – ist dem Gymnasiumsleiter ein wichtiges Anliegen. Im AG-Bereich gebe es aber auch andere interessante Angebote wie den Erwerb des Delf-Diploms in der Fremdsprache Französisch oder auch die Golf-AG im Sportbereich.

Volker Busboom-Schäfer gefällt die neue Turnhalle ebenfalls sehr. Das sei ein Top-Bau, in dem sogar bei großer Hitze draußen Sportunterricht bei angenehmen Temperaturen drinnen möglich sei.

Ebenso gefällt ihm der modernisierte Computerraum, und insgesamt sei er ziemlich zufrieden mit der Schulausstattung in Ottersberg, so der Gymnasiumsleiter. Er komme ja aus Bremen und könne durchaus vergleichen, fügt er noch an. - la