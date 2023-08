Rechtliche Nachprüfung zur Oytener Ortsmitte

Von: Petra Holthusen

Der Parc-Bau-Entwurf für die Bebauung der Oytener Ortsmitte zwischen Hauptstraße (unten) und Jahnstraße zeigt in der Visualisierung die Platzierung (nicht die Gestaltung) der Baukörper und des mittigen Marktplatzes. © Parc Bau

Oyten – Fünf Monate sind schon wieder ins (brach liegende) Land gezogen. Anfang März hatten Politik und Verwaltung in Oyten der Bauträgergesellschaft Parc Bau aus Bruchhausen-Vilsen signalisiert, dass sie sich deren Gestaltungsentwurf für die seit mehr als zehn Jahren geplante Geschäfts- und Wohnbebauung in der sogenannten Neuen Ortsmitte zwischen Haupt- und Jahnstraße gut vorstellen können. Allerdings hält sich besagter Entwurf nicht an bestehende Planvorgaben, was ein Bebaungsplanänderungsverfahren erforderlich macht. Und das „ist noch in Arbeit“, berichtet Bürgermeisterin Sandra Röse auf Nachfrage.

Eine andere Sache wurde zwischenzeitlich geklärt: Die rechtliche Nachprüfung der politischen Entscheidung für das den Rahmen sprengende Parc-Bau-Konzept und damit der Frage, „ob wir möglicherweise einen Verfahrensfehler begangen haben“, ist Röse zufolge abgeschlossen. „Wir haben keine Angriffsfläche geboten“, fasst die Bürgermeisterin das Ergebnis der Prüfung zusammen. Investoren, die sich möglicherweise benachteiligt fühlten, „können sich nach unserer Auffassung nicht in die Vergabe reinklagen“, ergänzt Röse.

Ein zweiter Bewerber für die Neue Ortsmitte, das Architekturbüro Bade aus Steinhude, hatte im März deutlich kritisiert, dass sich die Oytener Gemeindeverwaltung offen zugunsten von Parc Bau positioniert hatte, obwohl deren Entwurf die gemeindlichen Planvorgaben missachtet. Der Mitbewerber, der sich seinerseits an die planerischen Vorgaben der Gemeinde gehalten hatte, fühlte sich danach massiv benachteiligt und hatte daraufhin verärgert die öffentliche Präsentation seiner Entwurfsplanung im Vorfeld der politischen Entscheidung abgesagt.

Mit der bewusst in Kauf genommenen Bebauungsplanänderung für die Neue Ortsmitte verzögert sich die Umsetzung der Bebauung weiter. Die bereits bis Ende 2025 verlängerte Frist für die Förderung des städtebaulichen Sanierungsgebiets durch Land und Bund wird kaum einzuhalten sein. Eine erneute Fristverlängerung sei deshalb beim Fördermittelgeber beantragt, teilt Sandra Röse mit. Über Bewilligung oder Ablehnung und den weiteren Stand der Dinge in Sachen Ortsmitte will die Oytener Verwaltungschefin die politischen Entscheidungsträger im zuständigen Fachausschuss des Gemeinderates voraussichtlich in einer öffentlichen Sitzung am 6. September im Rathaussaal informieren.

Einstimmig hatte der mit Fragen der Gemeindeentwicklung befasste Ausschuss vor fünf Monaten den baulichen Gestaltungsentwurf der Parc Bau GmbH für die Oytener Ortsmitte befürwortet. Der Projektentwickler und Bauträger aus Bruchhausen-Vilsen hatte sich als einer von zwei Investoren um die Realisierung des Quartiers beworben und dafür zwei Entwürfe eingereicht. Die Vertreter der Oytener Ratsfraktionen favorisierten den leicht reduzierten Entwurf von Parc-Bau-Student Jannis Brüns, der aber immer noch zehn massive mehrstöckige Gebäude vorsieht. Geplant sind demnach rund 64 Wohneinheiten in Mehrparteienhäusern und über dem neu zu bauenden Discounter sowie Geschäftshäuser für Gastronomie, Hotel, Büros, Praxen und die Gemeindebücherei. In der Mitte soll ein befestigter, von Bäumen gesäumter Marktplatz als Treffpunkt und Veranstaltungsort dienen.

Weitere 24 Wohnungen sieht der Planentwurf in drei Mehrfamilienhäusern auf dem benachbarten Areal des zum Abriss bestimmten alten Schützenhauses an der Jahnstraße vor.

Torsten Franz, geschäftsführender Gesellschafter von Parc Bau, hatte im Oytener Rathaus ein zeitgemäßes Wohnquartier für alle Generationen mit ansprechendem Ambiente an die Wand gemalt und hat an der baulichen Umsetzung „weiterhin großes Interesse“, wie Bürgermeisterin Röse weiß.