175 Oldtimer legen Stopp in Oyten ein

Bürgermeister Manfred Cordes im Ford-Mustang, Manfred Masanek (links) von der Vereinigung der Selbständigen, sowie die „Bremen-Classics“-Veranstalter André Weißmann und Jochen Mönch freuen sich schon auf den Stopp von 175 Oldtimern am 30. Juni in Oyten. - Foto: Keppler

OYTEN - Wer edle Oldtimer liebt und gern einmal eine ganze Reihe davon sehen möchte, sollte sich den 30. Juni vormerken. An diesem Sonnabend veranstaltet die Bremer Gruppe „Oldtimer Classics“ ihre traditionelle Rundfahrt durch den Landkreis Verden – mit Zwischenstopp in Oyten.

Um auf dieses Ereignis hinzuweisen, gaben die Veranstalter Olaf Mönch und André Weißmann mit einem schnittigen Ford Mustang Cabrio V8 – 204 PS, Baujahr 1966 – einen Vorgeschmack. Bürgermeister Manfred Cordes sowie Manfred Masanek, Marktmeister der Oytener Feste und Repräsentant der Oytener Selbständigen, hatten sich dazu mit vor dem Heimathaus eingefunden.

175 Fahrzeuge, alle bestens restauriert und aus der Zeit vor und nach dem zweiten Weltkrieg stammend, werden für die Ausfahrt aus dem gesamten Bundesgebiet erwartet. Insgesamt 44 Fabrikate aller Größen sind voraussichtlich vertreten.

„Das wird ein besonderes Event für alle Oldtimer Fans,“ ist sich Manfred Masanek sicher. Er pflegt den Kontakt zu Mönch und Weißmann, die nun ihre 21. Tour organisieren und bereits vor zehn Jahren einmal Oyten mit anfahren ließen. Start ist um 10 Uhr auf dem Bremer Marktplatz, wo die Veranstalter mit einem großen Publikumsandrang rechnen.

Die Fahrzeuge rollen zeitversetzt nach einem durchgetakteten Plan über eine Rampe, fahren aber nicht im Konvoi, um den regulären Verkehr nicht zu belasten. 15,7 Kilometer sind es bis zum ersten Etappenziel Oyten.

Dabei geht es nicht um Schnelligkeit, sondern um Fahrgenauigkeit. Entsprechende Tempo-Vorgaben sollen nicht über- oder unterschritten werden.

Über Oyten geht es weiter nach Posthausen, wo bei Dodenhof eine längere Mittagspause eingelegt wird. Von dort starten die Oldtimer Richtung Süden. Syke, Thedinghausen, Nordwohlde, Achim sind weitere Stationen auf dem Weg zur Daimler-Benz Niederlassung an der Emil-Sommer-Straße. Beim nichtöffentlichen Abschluss werden dort die schönsten Fahrzeuge prämiert.

„Wir planen, auch ein Fahrzeug aus Oyten mit einzusetzen, aber wir behalten uns die Bekanntgabe bis kurz vor Start vor. Wer ein altes, restauriertes Schätzchen in seiner Garage hat, ist auf jeden Fall eingeladen, es am Rathaus zu präsentieren, auch wenn er nicht an dieser Zeitfahrt teilnimmt,“ lädt Manfred Masanek ein, der selbst großer Oldtimer- Fan ist.

Ebenso wie Bürgermeister Manfred Cordes. Er ließ es sich nicht nehmen, sich ans Steuer des gelben „Mustang“ zu setzen. Oyten im Focus der Bremer Oldtimer Classics findet er einfach super. „Ein wunderbares Ereignis für Oyten, bei dem den Menschen viel fürs Auge geboten wird“. schwärmte der Bürgermeister beim Pressegespräch. - kr