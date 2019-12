Ohne den „Mantel der Liebe“

Oyten will angesichts des Haushaltslochs 2020 an Ausgabendisziplin arbeiten

Oyten - Von Petra Holthusen. Das kennt Oyten so gar nicht: Im 34-Millionen-Haushalt der Gemeinde klafft nächstes Jahr ein Loch – die Einnahmen können die Ausgaben nicht decken. Das für 2020 prognostizierte Minus von 146 700 Euro verwandelt sich nur dank einmaliger Erträge aus Grundstücksverkäufen in ein Plus von 653 800 Euro. „Wir brauchen unsere – bekanntlich endlichen – Grundstücke, um unseren Haushalt zu finanzieren. Das sollte uns zu denken geben“, sagte Cordula Schröder, Leiterin des Fachbereichs Finanzen und Steuern in der Gemeindeverwaltung, am Montagabend in der Sitzung des Ratsfachausschusses für Wirtschaft und Finanzen.