Bio oder konventionell: Hauptsache Butterkuchen

OYTEN - Für Freunde knusprigen Backwerks gab es als Ergänzung zum Oytener Sommerfest Butterkuchen satt. Das Backteam des Heimatvereins legt seinen traditionellen Backtag seit einigen Jahren mit dem Großevent im Ortskern zusammen.

Dieses Mal gab es nicht wie üblich einen, sondern gleich zwei Back-Durchgänge, um das Angebot der Bio-Meile auf der Rathauswiese zu ergänzen. Am Vormittag wurden Bleche mit konventionell gebackenem Kuchen in den Ofen geschoben, und am Nachmittag gab es Butterkuchen, der mit biologisch ausgerichteten Zutaten gebacken wurde.

Beide Kuchensorten gingen weg wie die berühmten warmen Semmeln und dufteten gleichermaßen verführerisch, als sie aus dem heißen Ofen gezogen wurden. Bei vielen Besuchern durfte es gern ein Stück mehr sein.

Neben Bio-Gemüse, Bio-Honig, Bio-Bratwurst vom Hof Böse-Hartje aus Thedinghausen, anderen Bio-Produkten aus der Region sowie auf der Show-Bühne schonend von Fernsehköchin Barbara Stadler zubereiteten Gerichten passte der Bio-Butterkuchen perfekt ins Bild.

„Ob es einen geschmacklichen Unterschied gibt, kann ich jetzt gar nicht mal sagen. Aber der Trend geht eindeutig dahin, sich gesund zu ernähren. Bio-Mehl, Bio-Hefe und alle anderen Zutaten schmecken kaum anders als reguläre Backmittel, aber sie gelten als gesünder. Daran wird in Zukunft kein Weg mehr vorbei führen,“ meinte Hermann Duhn vom Backteam, das erneut von den Gästen viel Lob für den Butterkuchen einheimste. - kr