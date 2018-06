Rektorin Birgit Bruelheyde an Grundschule Bassen verabschiedet

Mit einem anrührenden Ständchen und einem metallenen „Juhu“-Männchen für den Garten verabschiedete das Kollegium der Grundschule Bassen die langjährige Rektorin Birgit Bruelheyde (li.) in ihre „Dauerferien“. Die 60-Jährige geht in die Freistellungsphase ihrer Altersteilzeit.

Bassen - Morgens die Erste in der Schule, nachmittags meist die Letzte, und in den Stunden dazwischen Pädagogin mit einem großen Herz für Kinder, Vertrauensperson für Kolleginnen und Eltern und kompetente Leiterin einer Grundschule, deren pädagogische Qualität einen guten Ruf genießt. Birgit Bruelheyde wird der Grundschule Bassen fehlen.

Das machten die vielen kreativen Bühnen- und Redebeiträge deutlich, die bei der Verabschiedungsfeier für die langjährige Schulleiterin am Dienstagabend im vollbesetzten Forum viel Zuneigung, Wertschätzung und Hochachtung ausdrückten. Das letzte Wort hatte Birgit Bruelheyde selbst. „Nun mach' ich Dauerferien!“, schloss die Rektorin augenzwinkernd. Im Juli wird sie 61 Jahre alt und geht in die Freistellungsphase ihrer Altersteilzeit. Die Schulleitung in Bassen übernimmt zum 1. August Volker Penczek aus Langwedel, bislang Förderschulleiter in Bad Fallingbostel.

Als Birgit Bruelheyde 1984/85 nach ihrem Studium in den Schuldienst ging, gab's gerade eine „Lehrerschwemme“ – und für die junge Pädagogin nur wechselnde Stellen als „Feuerwehrkraft“. In den ersten Jahren wanderte sie durch fünf Schulen. Mit der Versetzung an die Grundschule Bassen endete 1992 das Herumgereise. 2001 wurde Birgit Bruelheyde Rektorin der Schule. In lebhafter Erinnerung ist ihr noch das Jahr 2003: „Als wir gerade mit dem großen Umbau hier fertig waren, stiegen plötzlich die Schülerzahlen und fehlte uns der Raum für eine dritte erste Klasse.“ Hilfe nahte von unerwarteter Seite: Eine Mutter hatte in einer RTL-Show fünf Millionen Euro gewonnen und spendierte der Grundschule einen Klassenraumcontainer: „Der steht immer noch auf dem Hof, inzwischen für unseren pädagogischen Mittagstisch.“

Die Ruhestandsurkunde gibt's erst in zwei Jahren, und so hatte Jörg Rokitta, zuständiger Dezernent der Landesschulbehörde, erstmal „ein Glas Glück“ mitgebracht für die ausscheidende Rektorin. Sie habe die Schule mit hoher Motivation und Kompetenz geleitet, modern und zukunftsorientiert gearbeitet – „trotz weiß Gott nicht einfacher werdender Rahmenbedingungen“, so Rokitta, „dafür meine Hochachtung“.

Nach 24 Jahren enger Zusammenarbeit mit Birgit Bruelheyde war Lehrer Ralph Spill prädestiniert, das Wesen und Wirken der Rektorin in persönlichen Worten zu würdigen. Er merkte aber auch an, dass sie zuletzt unter Dissonanzen zu leiden gehabt habe, weil sich, wie immer öfter in dieser Gesellschaft, der Egoismus Einzelner über das Gemeinwohl gestellt habe. Damit spielte Spill auf die teils hysterische Elterndebatte über die 2020 geplante Einführung der teilgebundenen Ganztagsschule mit zwei Pflichtnachmittagen an der Grundschule Bassen an. Vor ihrem Ausscheiden die Schule fit für die Zukunft gemacht zu haben, rechnete der Lehrer seiner Rektorin hoch an: „Unsere Schule wird die erste teilgebundene Ganztagsschule im Landkreis sein“, sagte Spill mit hörbarem Stolz.

Viele kleine persönliche Geschichten verbinden auch den früheren Elternvertreter Manfred Cordes mit Birgit Bruelheyde. Als siebenfacher Vater und als Bürgermeister stellte Cordes fest: „Diese Schule gibt Kindern mit auf den Weg, was sie brauchen.“ Er kenne die Schulleiterin als Teamworkerin, die aber auch Ansagen mache, wo es gut und richtig sei. „Diese Schule hat ein überzeugendes Konzept – dafür sind Sie verantwortlich, das haben Sie mit einem guten Ensemble auf den Weg gebracht“, zollte Cordes der Rektorin Respekt.

Das für sie gestaltete lebendige Festprogramm, moderiert von Konrektorin Karola Wessel, verfolgte Birgit Bruelheyde, Mann und Sohn an ihrer Seite, auf einem eigens gebastelten Thron inmitten der großen Gästeschar. Der Bassener Schulkinderchor und die Akrobatikkinder, ein gemixtes Orchester von der Schule verbundenen Menschen, die Schulleiterkolleginnen Pawellek (Oyten) und Hugendick (Sagehorn) mit einer vergnüglichen Hängematten-Philosophie, der Schulelternrat mit einem köstlichen Sketch über „Glückwünsche, Gerüchte, Geschenke“ und der Chor der Lehrerinnen und Mitarbeiterinnen – alle sagten und sangen auf ihre Weise ein großes Dankeschön und wünschten Birgit Bruelheyde mit ihren Geschenken das Beste für die kommende freie Zeit und das, was sie füllen wird: Kanada, Konzerte, Schwimmen, Garten, Kunst... Die Schulleiterin gab jeden einzelnen Dank zurück: an Kollegen, Eltern und die „tollen Kinder, die mich lebendig gehalten haben“. Diese Lebendigkeit, so ahnte Birgit Bruelheyde, „wird mir fehlen“. J pee