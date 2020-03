Nochmal Chaos in der Bank

Theaterfroynde Oyten spielen zwei weitere Vorstellungen

+ Viel Applaus ernteten die Theaterfroynde für ihr Stück „IBAN – In unserer Bank arbeitet 'ne Neue“. Jetzt spielt das Ensemble zwei weitere Vorstellungen im Rathaus.

Oyten – Dass es selbst in einer verschlafenen Dorffiliale mal hoch hergehen kann, merken die beiden Bankangestellten Ulrike und Olaf, als ihnen eine neue Filialleiterin vor die Nase gesetzt wird. Die ganze 213-Seelen-Gemeinde muss sich an die Neue gewöhnen, und Kiosk-Betreiberin Hildegard hilft auf ihre ganz eigene Weise dabei mit, dass das Dorfleben vollkommen aus den Fugen gerät. In ihrer selbst geschriebenen und inszenierten Komödie „IBAN – In unserer Bank arbeitet 'ne Neue“ erzählen die Theaterfroynde Oyten eine nicht ganz ernst gemeinte Geschichte von den Tücken des Bank-Alltags und nehmen vor allem die unschiedlichsten Dorfbewohner aufs Korn.