Neues Leben für Oytens „Alten Krug“

Von: Petra Holthusen

Zu neuem Glanz will die Gemeinde Oyten dem „Alten Krug“ samt Saal verhelfen. Mit drei Pachtinteressenten verhandeln Bürgermeisterin Sandra Röse und Wirtschaftsförderer Frank Holle zurzeit. © Holthusen

Oyten – Verlassen und traurig sieht es aus in dem großen Haus, das einst ein gastlicher Ort war und nun seit über einem Jahr leer steht. Das soll sich nach Möglichkeit noch in diesem Jahr wieder ändern: Um das älteste Gasthaus Oytens vor dem Abriss zu retten und als geselligen Ortsmittelpunkt für die Einwohner zu erhalten, hat die Gemeinde den „Alten Krug“ an der Hauptstraße gekauft (wir berichteten). Zurzeit sucht sie einen Pächter für den gastronomischen Betrieb. Die Anzahl der Interessenten liege jetzt bei drei, sagt Oytens Wirtschaftsförderer Frank Holle, der seit Wochen Verhandlungen führt. Weiteren Bewerbern stehe die Tür noch offen, so Holle.

Fast 30 Jahre lang hatten Matthias Bitter und seine Frau Sabine den „Alten Krug“ mit Restaurant, Clublokal, Saalbetrieb, Kegelbahn und Biergarten geführt. Zum Jahresende 2021 hatte Bitter das mehr als 350 Jahre alte Traditionsgasthaus im Ortskern geschlossen, ohne einen Nachfolger oder Käufer gefunden zu haben. Seitdem werden Lokal und Saal als beliebter Ort für Familienfeiern, Vereinszusammenkünfte und öffentliche Veranstaltungen von vielen vermisst.

Im Internet kursierten zwischenzeitlich Pläne eines Immobilienunternehmens, das das Gasthaus abreißen und durch einen Wohnungskomplex ersetzen wollte. Das aber wollte die Gemeinde nicht – und sprang in die Bresche: Laut Bürgermeisterin Sandra Röse gab es gegen Ende vorigen Jahres „ein klares politisches Votum, als Gemeinde die Hand draufzuhaben und wieder Leben in den ,Alten Krug’ zu bringen“. Über den Kaufpreis bewahrt sie Stillschweigen: „Wir haben genau das bezahlt, was das Verkehrswertgutachten ermittelt hatte.“ Dass es großen Sanierungsbedarf gebe, sei bei der Kaufentscheidung allen bewusst gewesen: „Das hat uns jetzt nicht überrascht.“

Was an und in dem Gaststättenkomplex samt 180-Quadratmeter-Wohnung im Obergeschoss für neuesten technischen Standard alles zu machen ist und was das kostet, ermittelt im Auftrag der Gemeinde ein Fachplanungsbüro. Röse stellt sich auf „eine große Summe“ ein – „deutlich sechsstellig“. Sobald das Sanierungsgutachten vorliegt, soll entschieden werden, was zwingend sofort erneuert werden muss – vermutlich die beiden Heizungsanlagen aus den 80er-Jahren –, und was eventuell auch später erledigt werden kann.

Die möglichen Pächter aus der Gastronomiebranche, mit denen Holle in Gesprächen ist, interessieren sich nach seinen Worten vornehmlich für den Restaurantbetrieb. Bleibt der Saal bei einem Vertragsabschluss außen vor, will sich die Gemeinde dafür „mit wessen Hilfe auch immer ein Nutzungskonzept überlegen“, sagt Röse. Den Oytenern ihren Saal für Feste und Veranstaltungen zu erhalten, war ein zentraler Aspekt bei der Kaufentscheidung – aber für diesen Saalbetrieb „muss ein Management auf die Beine gestellt werden“. Das sieht die Bürgermeisterin in Anbetracht der knappen personellen Ressourcen allerdings nicht im Rathaus angesiedelt.

Unterstützung hat die örtliche Vereinigung der Selbstständigen (VdS) signalisiert. „Es muss einen Treffpunkt für die Bevölkerung im Ort geben“, findet VdS-Vorsitzender Hans-Joachim Blohme, der für ein Saalkonzept den Verein Kultur in Oyten (KiO) mit ins Boot holen will.

Sanierung, Restaurant-Einrichtung und Saalnutzungsplanung sollen Frank Holle zufolge parallel laufen – mit dem großen Ziel, „am 1. November zu eröffnen“.