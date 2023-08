Neuer Raum für Weiterbildung: Kreisvolkshochschule eröffnet Standort in Oyten

Von: Anne Leipold

Die KVHS öffnete ihre Türen zu den neuen Räumen am Oytener Standort an der Industriestraße. © Anne Leipold

Oyten – Die Kreisvolkshochschule öffnete nun ihre Türen zu den neuen Räumen am Oytener Standort an der Industriestraße. Die hellen und modernen Kursräume laden zum Lernen ein. Bürgermeisterin Sandra Röse sprach von einem „Tag der Freude“.

„Das war Liebe auf den ersten Blick“, ist Stephanie Fries, Leiterin der Kreisvolkshochschule Verden hin und weg von den neuen Räumen in Oyten. Im März wurde der Mietvertrag mit der Firma Doyma unterschrieben, und gerade einmal fünf Monate später „ist ein bisschen was passiert.“ Das konnten sich nun alle Interessierten wie Kursteilnehmende, Vertreter aus Kreistag und von der Gemeinde Oyten und der Firma Doyma ganz in Ruhe am Freitag ansehen.

Die hellen und modernen Kursräume der KVHS laden zum Lernen ein. © Anne Leipold

„So kennen wir die Kreisvolkshochschule, hier geht es ratzfatz“, sagte Verdens Landrat Peter Bohlmann in seinem Grußwort. Aus der Not heraus sei der dritte große Standort in Oyten geboren. Es zeichnete sich ab, dass für das Schuljahr 2022/23 drei große Unterrichtsräume an das Cato-Bontjes-van-Beek-Gymnasium in Achim abgegeben werden müssen, da mit gut 250 Anmeldungen gerechnet wurde. Da sich keine dauerhafte Alternative in Achim finden ließ, rief er deshalb Oytens Bürgermeisterin Sandra Röse an. „Normalerweise melde ich mich beim Landratsamt“, sagte diese zur Begrüßung. Und sie hatte gleich eine Idee: „Wenn ich Hilfe mit verbindlicher Qualität brauche, rufe ich bei Doyma an.“ Sie sollte richtig liegen, nicht ohne auch andere Standorte in der Gemeinde anzuvisieren, in Ecken, die selbst Bohlmann noch nicht kannte. Doch der Standort im Industriegebiet hat letztlich alle sofort überzeugt.

Sprachkurse, IT-Fortbildungen, Arbeitsmarktkurse und Bildung auf Bestellung werden in der ehemaligen Verwaltung des Unternehmens ab September angeboten. „Wir sind einer der bedeutendsten Bildungsträger, wenn es um Sprachen und die Weiterbildung für den Arbeitsmarkt geht“, betonte Bohlmann. Das Thema Integration und Fachkräftemangel verbinde die KVHS und die Unternehmen, weshalb der eher unübliche Standort gut passe. Er ist froh, dass nun etwa die in Ottersberg lebenden Ukrainer ein großes, wohnortnahes Integrationsangebot haben. Aber auch für die Achimer und natürlich die Oytener ist der Standort gut zu erreichen.

Für Oytens Bürgermeisterin Sandra Röse war der Tag „ein Tag der Freude“. © Anne Leipold

„Ich sehe viel Potenzial bei dem Angebot Bildung auf Bestellung“, sagte schließlich Röse. Die Gemeinde ist nämlich als erste am Oytener Standort dabei und lässt sich 21 Tage lang in der IT in allen Bereichen fit machen, wie Fries verriet. Sie hatte für die vielen helfenden Hände und Redner ABC-Buchstaben als Geschenk, „für den Bildungshunger zu Hause“, etwa für André Wenzel von der Firma Doyma sowie den bisherigen Geschäftsführer René Hartwig. „Ich habe 24 Jahre in den Räumen gearbeitet“, erzählte er und freute sich, dass diese nun vernünftig weitergenutzt würden.

Das werden sie in der Tat. Neben dem Einbau eines Personenaufzugs für Menschen mit Beeinträchtigung bieten drei helle, je 45 Quadratmeter große Kursräume mit mobilem und modernem Mobiliar eine behagliche Lernatmosphäre. „Was ich bis jetzt gesehen habe, gefällt mir“, sagte eine Besucherin, die Yoga ausprobieren möchte und sich anschaute, was sonst noch angeboten wird.

„Ich finde es so toll, wie das jetzt geworden ist“, sagte Irmtraud Pfaffenberger, die 1972 die Volkshochschule als Nebenstelle nach Oyten geholt hatte. Mit Koch-, Näh- und Schreibmaschinenkursen hätten sie damals in der Volksschule angefangen. Zwölf Jahre lang gab sie Kurse, bis sie selbst Leiterin der Volkshochschule in Oyten wurde. Als sie 2009 die Leitung nach 25 Jahren abgab, wünschte sie sich, dass die Volkshochschule einen festen Standort in Oyten bekommen möge. „Das war eine aufregende Zeit“, erzählte sie davon, wie sie immer wieder neue kostenlose Räume und Dozenten suchte sowie selbst zweimal im Jahr das Programmheft des neuen Semesters im Ort verteilte. „Es ist traumhaft, so schön, so eigenständig – es hat sich gelohnt.“