Neuer Kulturverein KiO zieht erste Bilanz und plant diverse Events für 2023

Von: Lisa Duncan

Teilen

„De Worphüser“ stehen am 22. Januar im Rathaussaal im Programm von KiO – mit einer ersten Lesung, zugleich auf Plattdeutsch, beginnt der Kulturverein sein Spektrum zu erweitern. © De Worphüser

Oyten – Zu den wichtigen, positiven Nachrichten des Jahres 2022 in der Region zählt die Wiederaufnahme des Kulturbetriebs durch den neuen Verein „KiO – Kultur in Oyten“. Im Mai 2022 gegründet, hat KiO den von den Musikfreunden Oyten begonnenen Faden mit klassischen Konzerten im Bürgersaal des Rathauses wieder aufgenommen und das Spektrum um Rockkonzerte, Lesungen, Kabarett, Theater und Kunst erweitert. Vorsitzender Björn Meyer zieht erste Bilanz und wirft einen Blick auf kommende KiO-Events.

2022 war kein ganz leichtes Jahr für den Neustart eines Kulturvereins: Obwohl es inzwischen kaum noch Absagen aufgrund der Coronapandemie gibt, bleibt das Publikum beim Kartenkauf zurückhaltend. „Die Idee dazu hatte ich schon lange, unter anderem, weil ich seit Jahren bei den Theaterfroynden aktiv bin“, erklärt Björn Meyer. Zudem ist er seit Langem als Keyboarder mit diversen Rockbands unterwegs. Als sich herausstellte, dass die Musikfreunde Oyten ihren Vorstand nicht neu besetzten konnten, sei man sich schnell einig geworden.

Damit Künstler und Verein zusammenkommen, braucht es nicht viel: Vom Netzwerk des Vorgängervereins zehrt KiO in der Klassik-Sparte, im Bereich Unterhaltungsmusik und Theater hat Meyer selbst viele Kontakte, „und bei Lesungen kommen Künstler oft von sich aus auf uns zu“. Es gelte aber auszuwählen, und manchmal übersteigt eine Künstleranfrage auch die vorhandenen Mittel. So habe ein Orchester bei KiO angefragt. „Das waren 30 Musiker, die hätten wir nicht bezahlen können. Da sind wir noch zu klein für“, erläutert Meyer.

Um Ausgaben zu decken, erhält der Verein einen Zuschuss von 15 000 Euro von der Gemeinde. Eine notwendige Finanzspritze – „sonst müssten wir uns noch viel mehr auf die Suche nach Sponsoren machen“. Meyer zufolge ist das Geschäft mit der Kultur immer defizitär: „Mit den Einnahmen, die wir erzielen, schaffen wir nicht die schwarze Null.“ Auf der Einnahmenseite stünden Karten- und Getränkeverkauf sowie Sponsoren, die im Programmheft für sich werben, bei den Ausgaben schlügen nicht nur die Künstlerhonorare, sondern auch diverse Lizenzgebühren zu Buche, rechnet Meyer vor. Gleichzeitig soll der Ticketpreis nicht ins Unermessliche steigen: „Wir sehen es als unsere Aufgabe, Kultur zu einem bezahlbaren Preis anzubieten.“

Seit dem Start im September hat KiO vier klassische Konzerte organisiert. Der Kartenverkauf habe die Erwartungen erfüllt, etwas mehr sei es beim Duo Monasterium gewesen. Als „positiven Ausreißer“ sieht Meyer auch den Auftritt der Coverband „Floyd Unlimited“: „Das hat gezeigt, dass hier auch Rockmusik nachgefragt wird.“ Über eine Kooperation mit dem Ticketshop von Eventim, die KiO bei ausgewählten Veranstaltungen nutzt, seien sogar Zuschauer aus Syke, Bruchhausen-Vilsen und Berlin angereist. Kleiner Wermutstropfen: „Es hätten noch 60 Leute mehr in den Ratssaal gepasst.“

Das Jahr 2023 beginnt KiO mit einer ersten selbst organisierten Lesung: Das Ensemble „De Worphüser“ ist am Sonntag, 22. Januar, im Bürgersaal zu Gast, um auf Plattdeutsch Heinrich Schmidt-Barriens Stück „Klocken von Guntsiet“ vorzutragen. Das im 16. Jahrhundert verankerte Stück spielt in einem Dorf hinter dem Moor, das nur durch einen Damm und eine Brücke mit der Außenwelt verbunden ist. Trotzdem kommt auch hier eine Pandemie den Bewohnern näher. Mit ganz ähnlichen Methoden wie heutzutage, einem Lockdown, versuchen die Bewohner, der Pest zu entgehen. Beginn der Lesung ist um 17 Uhr, Einlass ab 16 Uhr.

Karten gibt es für 15 Euro bei Papier Meyer sowie online auf www.kultur-in-oyten.de im Vorverkauf. Auch für viele weitere Veranstaltungen und Konzerte sind bereits Karten erhältlich, beispielsweise für das Klarinettentrio Schmuck am 29. Januar, um 17 Uhr, oder die Foo-Fighters-Tributeband „Wasting Lights“ am 25. Februar, um 20 Uhr.

Wasting Lights, so nennen sich die fünf Mitglieder der Tributeband aus Bremerhaven. Jahrelang spielte die Gruppe um Frontmann Bastian Böhm eine bunte Mischung aus eigenen und Rock-Cover-Songs, doch mit Beginn 2018 wurde der Name angelehnt an das siebte Studio-Album der Foo Fighters geändert. „Frühe Hits wie ,Big Me’, ,Everlong’, ,The Pretender’ oder die Singles der neuesten Alben – die Band lässt nichts aus und präsentiert die Greatest Hits sowie ihre persönlichen Lieblingsstücke mit Authentizität, Liebe zum Detail und vor allem Spaß“, verspricht Björn Meyer.

Mit der Foo-Fighters-Show hat Meyer übrigens schon eines von drei persönlichen Zielen erreicht, die er sich bei Vereinsübernahme gesetzt hatte. Für zwei weitere Ziele, eine Ausstellung mit einem besonderen Künstler und ein Konzert mit Musik von George Gershwin, stehe man derzeit in Gesprächen. Und was wünscht sich der KiO-Vorsitzende für 2023? „Wir sind in einem Riesenlernprozess – mit jedem Konzert lernen wir dazu, was wir besser machen können“, so Meyer. „Ich wünsche mir, dass die Leute nach einem Besuch bei uns sagen: ,Jo, das war doch viel schöner als abends auf dem Sofa zu sitzen.‘“