Bildung vor der Tür und auf Bestellung

Von: Anne Leipold

Ob Englisch, Spanisch oder Yoga – Gitta Stahl (Teamleitung Offener Programmbereich, links), Kreisvolkshochschulleiterin Stephanie Fries und Maik Tönjes (Projektleitung Deutsch und Integration) freuen sich auf die Arbeit in den neuen Oytener Seminarräumen. © Leipold

Oyten – Es riecht noch ganz neu und frisch in den großen hellen Räumen, die die Kreisvolkshochschule (KVHS) des Landkreises Verden gerade im Oytener Gewerbepark bezieht und einrichtet. Rote Lotuskissen liegen auf grünen Yogamatten in einem der drei je 45 Quadratmeter großen Seminarräume – als würde die Stunde jeden Moment losgehen. Die Fenster zum Nebenzimmer sind blickdicht foliert, ohne dem Raum dadurch seine Leichtigkeit in der Optik zu nehmen. Einzig die Möbel fehlen noch. „Aber die kommen ja immer knapp“, weiß KVHS-Leiterin Dr. Stephanie Fries.

Vor gut einem Jahr musste die KVHS drei Klassenräume im Achimer Cato Bontjes van Beek-Gymnasium aufgeben, da dort mit steigenden Schülerzahlen mehr Platz benötigt wurde. „Die Achimer Kirchengemeinden und das Kasch haben uns ein Jahr lang als Zwischenlösung aufgenommen.“ Jetzt aber haben Fries und ihre Seminarleitungen wieder einen festen Ort für ihre Kurse, der besonders für die Oytener und Ottersberger gut erreichbar ist: Der Bus hält quasi vor der Tür. In den ehemaligen Büros der Verwaltung der Firma Doyma an der Industriestraße 43 gibt es ab September nun Sprach- und Yogakurse, Bildungsurlaub und Bildung auf Bestellung.

Im Eingangsbereich im ersten Obergeschoss entsteht eine kleine Lounge mit Snackautomat, im Inneren wird es einen großen Aufenthaltsbereich geben. So sollen die Teilnehmer vor und nach einem Kurs gemütlich ins Gespräch kommen können, erklärt Fries. In die Decken sind Tageslichtlampen eingelassen, damit das Licht beim Lernen stimmt. Und die Ausstattung ist so ausgerichtet, dass alle Räume multifunktional sind. „Um die Räume flexibel nutzen zu können, sind alle Möbel mobil“, erklärt Gitta Stahl, Teamleiterin „Offener Programmbereich“. So könnte nach dem Yogakurs flugs der Spanischkurs stattfinden, da Tische und Whiteboard mit Rollen ausgestattet sind. Es gibt Laptopwagen und einen mobilen Fernseher, außerdem ein Flipchart und einen Moderationskoffer.

Darüber hinaus war die Barrierefreiheit ein wichtiges Thema. So hat die Firma Doyma als Vermieterin ein Behinderten-WC sowie einen Personenaufzug installieren lassen. Diesen können Menschen mit Beeinträchtigung auf Anfrage nutzen.

Zu Beginn des Herbstsemesters im September werden in den Räumen als Erstes Sprachkurse für geflüchtete Menschen aus der Ukraine sowie Englisch- und Spanischkurse angeboten. Um die Ukraine geht es auch im Bildungsurlaub, der im November auf dem Programm steht. Darin geht es um das Land, die Kultur und Sprache. „Wir sind gespannt, ob es auf Interesse stößt“, sagt Stahl. Immerhin: „Vermieter, ehrenamtliche Helfer, Mitarbeiter in den Ämtern und Schulen haben viele Berührungspunkte mit Ukrainern.“

„Für die Gemeinde Oyten bieten wir Bildung auf Bestellung an“, erzählt Fries. Genauer gesagt: maßgeschneiderte IT-Kurse für die Beschäftigten. Der neue Standort habe den Vorteil, dass die Mitarbeitenden keinen langen Weg hätten und dennoch aus der Arbeitsumgebung rauskönnten, um sich so besser auf die Inhalte konzentrieren zu können. Ein Beispiel, dem laut Fries andere Arbeitgeber gerne folgen dürfen. „Damit würden wir gerne Schule machen, denn oft werden wir von den Menschen so nicht assoziiert“, sagt sie. Nur weil die Kurse günstig angeboten würden, könne nicht auf die Qualität geschlossen werden: „Wir haben ausgewiesene Experten an der Hand, die unsere Kurse geben.“ Durch die Verbindung zu den Büchereien stünden der KVHS außerdem VR-Brillen und ein 3D-Drucker zur Verfügung.

Von den neuen Seminarräumen der KVHS können sich Interessierte am 25. August bei einem Tag der offenen Tür selbst ein Bild machen. Vor Ort sind dann Mitarbeitende und Dozierende. Landrat Peter Bohlmann und Oytens Bürgermeisterin Sandra Röse werden mit KVHS-Leiterin Stephanie Fries die Gäste um 11.15 Uhr begrüßen. Ab 13 Uhr wird zudem eine Probestunde aus dem aktuellen Herbstsemester angeboten. „Wir freuen uns über möglichst viele Besucher aus Oyten, Ottersberg und umzu“, sagt Fries. „Sie können gucken, plaudern, Butterkuchen essen und uns erzählen, was sie sich von uns wünschen.“

Der Tag der offenen Tür in den neuen Seminarräumen der Kreisvolkshochschule im Unternehmensgebäude der Doyma an der Industriestraße 43 in Oyten findet am Freitag, 25. August, in der Zeit von 11 bis 15 Uhr statt.

An der Industriestraße 43 bezieht die Kreisvolkshochschule ihre neuen Räume in Oyten. © Leipold