Neue „Sonnenfelder“ und ein „Park der Ruhe“ für Paare

Oyten - 2009 hatte die Gemeinde Oyten das erste „Sonnenfeld“ auf dem kommunalen Friedhof am Ende der alten Hauptstraße eingeweiht: eine landschaftsgärtnerisch ansprechend gestaltete Gemeinschaftsgrabanlage für Urnen- und Sargbestattungen in sonnenstrahlenförmiger Anordnung rund um eine Stele mit den Namen der hier beerdigten Menschen. Inzwischen sind die „Sonnenfelder“ ein stark nachgefragtes Modell, das vor allem den Bedürfnissen von Menschen, die Vorsorge treffen wollen und keine Angehörigen für eine spätere Grabpflege haben, sehr entgegenkommt.

Die Nachfrage nach diesen grünen Grabstellen auf gemeinschaftlichen Feldern, bei deren Kauf die Pflege durch die Gemeinde für 25 Jahre miterworben wird, die aber dennoch würdevoll und nicht anonym sind, wird immer größer. Mit den Jahren hat die Gemeinde Oyten vier „Sonnenfelder“ auf dem kommunalen Friedhof angelegt, und alle sind inzwischen belegt. Wobei Sargbestattungen kaum noch gefragt sind, sondern inzwischen nur noch Urnen in den „Sonnenfeldern“ beerdigt werden.

Jetzt gibt’s Handlungsbedarf: „Wir haben schon so viele Vorverträge geschlossen, dass verschiedene neue Gemeinschaftsgrabanlagen auf dem kommunalen Friedhof notwendig sind“, sagte Axel Junge, stellvertretender Verwaltungschef der Gemeinde Oyten, in der jüngsten Sitzung des Sozialausschusses des Gemeinderates. Verschiedene Anlagen sind deshalb nötig, weil sich im Laufe der Jahre immer öfter der Wunsch von Paaren nach Partnergrabanlagen herauskristallisiert hat, der so auf den „Sonnenfeldern“ nicht realisiert werden kann.

+ Vier miteinander verzweigte neue „Sonnenfelder“ sollen auf dem freien Feld links neben der Friedhofskapelle entstehen.

Für eine inhaltliche Diskussion über die Gestaltung neuer „Sonnenfelder“ und auch von Urnendoppelgräbern in einem „Park der Ruhe“ hatte die Gemeinde den Bassener Garten- und Landschaftsbauer Henning Cordes beauftragt, Entwürfe zu zeichnen. Von denen zeigten sich die Politiker im Sozialausschuss nun höchst angetan und einigten sich zügig auf zwei Varianten, auf deren Grundlage jetzt die Feinplanungen beginnen und die Baukosten ermittelt werden können.

Zum einen sollen auf dem freien Feld links neben der Friedhofskapelle vier miteinander verzweigte neue „Sonnenfelder“ entstehen – jeweils eine runde Fläche, deren eine Hälfte Platz für Urnenbestattungen bietet, während auf der anderen Hälfte die Stele steht, auf der die Namen der Verstorbenen verewigt werden. Zum anderen soll in einem inneren Bereich des Friedhofs, in dem alte Gräber bereits aufgelöst wurden, ein „Park der Ruhe“ entstehen: mit langgestreckten Grünflächen für Urnenbestattungen, einem zentralen Kreis mit Rundbank, um den sich die Namensstelen gruppieren, und mit Doppelurnengräbern für Paare entlang der sanft geschwungenen Wege in dem kleinen Park.

Diese neuen Gemeinschaftsgrabanlagen plant die Gemeinde mit Blick auf den Bedarf der nächsten zehn Jahre, wie Junge sagte. 2019 soll mit dem ersten Teilabschnitt begonnen werden. Ob die Anlagen fürs Auge in einem Guss fertig angelegt oder je nach Bedarf sukzessive entwickelt werden, wollen die Kommunalpolitiker entscheiden, wenn ihnen die Feinplanung und vor allem die Baukostenkalkulation vorliegt. pee