Oytener Imbiss-Diele öffnet neu in altbewährter Form

Von: Petra Holthusen

Teilen

Alte Tradition neu belebt: André und Justine Röbke eröffnen am Samstag in Oyten die Imbiss-Diele Fehsenfeld wieder. © Holthusen

Oyten bekommt einen neuen Imbiss – an einem altbekannten Ort: Fehsenfelds Imbiss-Diele kehrt an die Hauptstraße zurück.

Oyten – Pommes und Currywurst, das schmeckt für André Röbke nach Kindheit. Jeden Sonntagabend holte die Familie Essen von Fehsenfelds Imbiss, schaute die neue „Notruf“-Folge im Fernsehen – „und danach musste ich ins Bett“, erinnert sich Röbke mit einem Lächeln. Schon damals habe er den Imbiss, das Essen und die Atmosphäre in der urigen kleinen Hütte geliebt. „Das gehört später mal mir“, verkündete der Junge seinen Eltern bei einem dieser sonntäglichen Besuche. „Das war ein Kindheitstraum“, und den erfüllt sich der 30-Jährige jetzt: Am Samstag eröffnet er Fehsenfelds Imbiss-Diele an der alten Hauptstraße 50 in Oyten neu – und zwar in der altbewährten Form: „Tradition bleibt Tradition“, sagt Röbke.

Oytener Imbiss-Diele öffnet neu in altbewährter Form

Seit Dezember 2020 war das Häuschen vor dem früheren Hotel Fehsenfeld verwaist. Nach fast 30 Jahren hatten die Inhaber Roswitha und Horst Dittmann kurz nach der Schließung ihres Hotels auch ihre Imbiss-Diele davor dichtgemacht und sich zur Ruhe gesetzt. Nachfolger konnten sie damals nicht finden. Während Dittmanns Ära und auch schon davor hatte die Bräterbude in Oyten Legendenstatus erlangt. Bis 1991 hatte Roswithas Vater Alfred Fehsenfeld den Imbiss, der gegen Ende der 1960er-Jahre auf dem Parkplatz entstanden sein soll, noch selbst geführt.

Gehörige Portion Nostalgie in Fehsenfelds Imbiss-Diele

An die goldenen Zeiten will André Röbke mit einer gehörigen Portion Nostalgie anknüpfen. Seine Frau Justine, Familie und Freunde unterstützen ihn bei der Renovierung. Das alte Interieur aus dunklem Holz hat sein Schwiegervater aufpoliert. Die Edelstahlzeile mit Ofen, Bräter und Fritteusen wird gerade auf Hochglanz gebracht. Die alte Preistafel mit Steckbuchstaben, die Röbke als Kind studiert hat, lässt er an alter Stelle hängen. „Nur die Preise müssen wir anpassen“, sagt er. Pommes, Brat- und Currywurst, Salate, Schaschlik, Schnitzel und Hamburger sind etwas teurer als vor drei Jahren, Schollen- und Seelachsfilet deutlich: „Fisch ist im Einkauf extrem teuer geworden.“

Das Inventar in dem alten Imbiss wird diese Woche auf Hochglanz poliert. © Holthusen

Die Speisekarte bleibt die alte – bis auf wenige Ausnahmen: Bockwurst ist passé („die können die Leute auch an der Tankstelle kriegen“), halbe Hähnchen sind ebenso gestrichen. Verfeinert hat Röbke den von ihm selbst heiß geliebten Fehsenfeldschen Burger. Sein Lieferant für Pommes frites, Saucen, Wurst und Fleisch ist derselbe wie einst bei Dittmanns. „Alles soll schmecken wie früher“, betont Röbke.

Neues Projekt für „German Brat – Imbissbetriebe & Foodtrucks“

Neu ist ein bisschen Elektrik und LED-Technik in der rustikalen Hütte. Auf einem Wandbildschirm können Oytener Firmen Werbung platzieren, und die elektronische Kasse ermöglicht auch das Sammeln digitaler Rabattpunkte für Stammgäste.

Fehsenfelds Imbiss-Diele ist für den in Oyten aufgewachsenen Röbke und sein Unternehmen „German Brat – Imbissbetriebe & Foodtrucks“ das neueste Projekt. Für seinen Beruf als Veranstaltungs- und Beleuchtungstechniker hat er momentan nur halbtags Zeit. Darüber hinaus tourt er mit zwei originell designten Foodtrucks zu Veranstaltungen aller Art: Festivals, Hochzeiten, Firmenfeiern ... Alle Familienmitglieder sind mit eingespannt, denn „wir sind total ausgebucht“. Auch die mobilen Buden haben das traditionelle Imbissessen an Bord: „Die Leute lieben das.“

Das Wichtigste aus dem Landkreis Verden: Immer samstags um 7:30 Uhr in Ihr Mail-Postfach – jetzt kostenlos anmelden.

Genug zu tun hat Röbke, der mit seiner Frau und der Anfang Januar geborenen Tochter in Langwedel lebt und nebenbei gerade noch ein Haus umbaut, allemal – aber das Pachtangebot des neuen Immobilieneigentümers für die Imbiss-Diele konnte er nicht ausschlagen. Wie gesagt: „Ein Kindheitstraum.“ Ein weiterer wäre noch ein eigener Karussellbetrieb: „Leute zum Strahlen zu bringen, das mag ich.“

Samstag Eröffnung Zur Neueröffnung der Oytener Imbiss-Diele lädt André Röbke für Samstag, 1. April, ab 12 Uhr ein. Gefeiert wird mit DJ, Biergarten und Hüpfburg. Wegen des erwarteten Andrangs soll es am Wochenende nur eine kleine Karte geben. Der Imbiss soll sieben Tage die Woche geöffnet haben – werktags voraussichtlich ab mittags, am Wochenende ab spätem Nachmittag. Die Speisen bereitet hinter dem Tresen Riccy Bartel zu.