„Musical meets Rock & Pop“ in Oyten

„Voice Over Piano“ mit Sängerin Sara Dähn und Thomas Blaeschke als Pianist und Entertainer gastiert am 17. März in Oyten. „Musical meets Rock & Pop“ heißt das Unplugged-Programm des international auftretenden Duos.

Oyten - „Musical meets Rock & Pop“ heißt es am Sonntag, 17. März, ab 16 Uhr im Oytener Rathaussaal, wenn das Duo „Voice Over Piano“ mit Sängerin Sara Dähn und Thomas Blaeschke als Pianist und Entertainer zum ersten Mal in Oyten auftritt.

Musicalfreunde aus der Region kennen „Voice Over Piano“ von viel bejubelten Auftritten in Sottrum oder Thedinghausen; nach Oyten kommt das Duo jetzt direkt nach seiner USA-Tour und jüngsten Auftritten in San Francisco und Miami, wie Blaeschke mitteilt. Im Rathaussaal treten die stimmgewaltige und wandlungsfähige junge Sängerin Sara Dähn, die voriges Jahr in Stuttgart in Nachfolge von Künstlerinnen wie Whitney Houston zur „Künstlerin des Jahres, Sparte Gesang & Entertainment“ gekürt wurde, und ihr musikalischer Begleiter und Kompositeur Thomas Blaeschke ohne Begleitband auf, sondern zu zweit und auch elektronisch unverstärkt - was ein intensives, hautnahes Konzerterlebnis verspricht. Ihr Programm „Musical meets Rock & Pop - unplugged“ vereint Songs von Queen, Abba und Lady Gaga mit Schlagern von Udo Jürgens, Trude Herr und Georg Kreisler, mit eigenen - preisgekrönten - Stücken von „Voice Over Piano“ und mit bekannten Musical-Melodien aus Klassikern wie „My Fair Lady“, „West Side Story“, „Cabaret“, „Cats“ oder „Phantom der Oper“.

„Die Zuschauer werden durch die Interpretationen in Erinnerungen schwelgen oder herzlich lachen und ihr Herz berühren lassen“, verspricht Thomas Blaeschke. Und während sich Sara Dähn rasant hier und da mal von einem ins nächste Kostüm wirft, plaudert der Pianist fürs Publikum aus dem Nähkästchen über die Produktionen und Autoren, gibt geschichtlichen Einblick in die Werke und führt mit Witz und Charme durch die Jahrzehnte der Musikgeschichte.

Tickets

Eintrittskarten für „Musical meets Rock & Pop“ in Oyten am 17. März (Beginn 16 Uhr, Einlass ab 15 Uhr) gibt es im Vorverkauf für 20 Euro bei Papier-Meyer und in der Volksbank in Oyten sowie in den Geschäftsstellen der Mediengruppe Kreiszeitung. An der Tageskasse kosten die Tickets 22 Euro.