Moyn: Oytens Backsberg als Oase alternativer Kultur

Von: Petra Holthusen

Teilen

120 Musiker und Künstler machen nächste Woche beim Moyn 2023 vier Tage und Nächte lang Programm. © Abro Team GmbH

Oyten – Auf „Soundkurven zum Reinlegen und Beats zum Rausfliegen“ können sich die nach Veranstalterangaben rund 4000 erwarteten Gäste bei der fünften Auflage des Elektromusikfestivals am Oytener Backsberg freuen. Rund 120 Künstlerinnen und Künstler, „die uns zum Ausflippen bringen werden“, sind angekündigt für das Spektakel vom 24. bis 27. August, das übrigens nicht mehr „Moyn Moyn“ heißt, sondern nur noch einfach „Moyn“.

Warum das Festival umbenannt wurde, erklärt Alexander Werner, Sprecher der Organisationscrew der Abro Team GmbH aus Steyerberg: „Viele unserer Gäste haben das Festival schon seit längerer Zeit einfach ,Das Moyn’ genannt. Außerdem ist in unserer Region ein einfaches ,Moin’ gebräuchlicher.“

Das Moyn versteht sich als Ort des Dialogs, der Begegnung und Gemeinschaft, als Oase der Alternativkultur, weit weg vom staubigen Alltag: „Lasst uns gemeinsam wieder (Bilder-)Rahmen sprengen, Musik erfahrbar und Kunst fühlbar machen.“ Und das vier Tage und vier Nächte lang – „diesmal auch offiziell die Sonntagnacht und Montagfrüh“, kündigen die Festivalmacher an. „Das Festival entwickelt sich ständig weiter und auch im Programm wird sich immer wieder Platz für Neues finden“, sagt Alexander Werner. In diesem Jahr sei beispielsweise der Kunst-, Kultur- und Workshopbereich noch mal deutlich erweitert worden.

Die bis zu 4000 erwarteten Besucherinnen und Besucher können mit Vinyasa Flow Yoga in den Tag starten, beim Aktzeichnen Achtsamkeit üben, Bienennisthilfen bauen, Improtheater spielen, bei Atemreisen und Gongmeditationen Spiritualität erfahren, um nur einige der Workshopangebote zu nennen. Eine riesige Vielfalt an DJs und Live-Bands lädt außerdem zum Tanzen und Feiern vor den Bühnen auf dem Backsberg-Veranstaltungsgelände in den Wümmewiesen an der Kreisstraße zwischen Sagehorn und Fischerhude ein.

Das Festival startet am Donnerstag und endet am Montagmorgen. Seit Wochen ist die Moyn-Crew mit dem Aufbau beschäftigt, um am Backsberg eine bunte Welt voller Attraktionen und Möglichkeiten entstehen zu lassen.

Zum Thema Lärmschutz erklärt Orgateam-Sprecher Alexander Werner: „Selbstverständlich halten wir diesbezüglich alle gesetzlichen Vorgaben ein und möchten uns in puncto Ausrichtung und Soundeindämmung stetig weiterentwickeln.“ Darüber hinaus seien die Festivalmacher „natürlich auch immer auf die Toleranz und das Verständnis der Anwohnerinnen und Anwohner angewiesen“.

„Wie bereits in den Vorjahren wird auch in diesem Jahr die Einhaltung der zulässigen Immissionen in regelmäßigen Intervallen für die gesamte Veranstaltungsdauer überprüft“, bestätigt Sebastian Oetting, zuständiger Fachbereichsleiter bei der Oytener Gemeindeverwaltung. Die von einer externen Firma durchgeführten Messungen erfolgen laut Oetting an vier verschiedenen Messpunkten und werden teils wieder vom Ordnungsamt der Gemeinde Oyten begleitet. Die zulässigen Immissionsrichtwerte für den Beurteilungspegel ergeben sich Oetting zufolge aus einschlägigen Richtlinien und Verwaltungsvorschriften. Bei der Veranstaltung im vorigen Jahr seien die zulässigen Immissionswerte eingehalten worden, ergänzt der Gemeindevertreter auf Nachfrage. Klagen von Anwohnern gab es allerdings trotzdem – vor allem aus dem Bereich Fischerhude.

Für Anwohner hatten die Festivalveranstalter auch dieses Jahr ein Kontingent an vergünstigten Tickets eingerichtet, das aber nach Worten von Alexander Werner bereits erschöpft ist: „Über die große Nachfrage aus den umliegenden Gemeinden sind wir sehr glücklich.“ Reguläre Festivaltickets zum Preis von 210 Euro sind weiterhin online erhältlich.

Mit Matschwüsten wie zuletzt in Wacken müssen die Moyn-Besucher an der Wümme übrigens nicht rechnen: „Das Gelände hat den Regen der letzten Wochen sehr gut kompensiert“, sagt Alexander Werner, „zudem sind wir zuversichtlich, dass es ganz gutes Wetter geben wird.“