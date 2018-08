„Moyn-Moyn“-Festival: Alarmierende Ergebnisse bei Drogenkontrollen

Oyten - Die Polizei kontrollierte am Wochenende anlässlich des „Moyn-Moyn“-Festivals am Backsberg insgesamt 205 Fahrzeuge und deren Insassen. Die Beamten kamen dabei zu einem besorgniserregenden Kontrollergebnis.

An den Kontrollstellen an der Schaphuser Dorfstraße sowie an der Landstraße in Fischerhude beteiligten sich neben der Drogenkontrollgruppe auch Beamte des Hauptzollamtes Bremen.

Das Ergebnis sei alarmierend, teilt die Polizei mit. Bei 21 Fahrzeugführern, also bei mehr als jedem zehnten Kontrollierten, verliefen die Drogentests positiv, ein weiterer Verkehrsteilnehmer war alkoholisiert.

Gegen alle 22 Betroffenen wurden entsprechende Verfahren eingeleitet, außerdem wurden Blutentnahmen durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Sie müssen sich nun allesamt auf Fahrverbote, hohe Bußgelder und Verfahrenskosten sowie Punkte in der Flensburger Verkehrssünderdatei einstellen.

Darüber hinaus wurden insgesamt elf Strafverfahren eingeleitet, da die Kontrolleure in einigen Fahrzeugen Drogen aufgefunden hatten. Ein Rauschgiftspürhund der Polizeidirektion Oldenburg unterstützte die Polizisten bei der Suche nach Rauschmitteln. Drei Fahrzeugführer waren nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, in zwei Fällen fanden die Beamten Messer, die unerlaubt mitgeführt worden waren.

Die Tatsache, dass rund zehn Prozent aller Autofahrerinnen und Autofahrer unter dem Einfluss von Drogen unterwegs waren, ist besorgniserregend, erklärt die Polizei in einer Pressemitteilung.

