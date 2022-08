Moyn-Moyn-Festival am Oytener Backsberg

Von: Petra Holthusen

Temporäre Kunst, spektakulär ins rechte Licht gesetzt, gehört zum Moyn-Moyn-Konzept. Die vierte Auflage des Elektromusikfestivals geht vom 25. bis zum 28. August am Oytener Backsberg über die Bühne. © Abro Team GmbH

Oyten – „Zwei Jahre völliger Surrealität liegen hinter uns. Neue Projekte, Ideen, Melodien und Gedanken warten darauf, endlich wieder geteilt zu werden.“ In diesem Sinne lassen die Moyn-Moyn-Festivalmacher die coronabedingte Zwangspause hinter sich und veranstalten vom 25. bis zum 28. August die vierte Auflage des Elektromusikfestivals am Oytener Backsberg. Bis zu 3500 tanz-, feier- und entdeckungsfreudige Besucherinnen und Besucher erwarten die Organisatoren von der Abro Team GmbH aus Steyerberg zu dem Festival in den Wümmewiesen an der Kreisstraße zwischen Sagehorn und Fischerhude.

„Die vergangenen Jahre waren für uns alle nicht leicht, umso wichtiger ist es, mal den Kopf ausschalten und positive Perspektiven erlebbar machen zu können. Begegnungs- und Kulturstätten sind dafür essenziell und absolut systemrelevant“, wird Alexander Werner vom Organisationsteam in einer Pressemitteilung der Festivalveranstalter zitiert. Das Moyn Moyn verstehe sich als Ort des Dialogs, der Begegnung und Gemeinschaft, weit weg vom üblichen Alltag.

Das Festival startet am Donnerstag, 25. August, um 18 Uhr und endet offiziell am Sonntag, 28. August, um 22 Uhr. Die Anreise ist ab dem Donnerstag um 10 Uhr möglich. Bis spätestens Montag, 29. August, um 12 Uhr muss der Platz den Veranstaltern zufolge geräumt sein.

„Mehr als 400 Menschen aus verschiedenen Kollektiven und der Moyn-Crew sorgen dafür, dass aus dem Landhof der Familie Thran am Backsberg eine bunte Welt voller Attraktionen und Möglichkeiten entsteht“, schildert Pressesprecher Dennis Harnack. Viel Wert werde dabei insbesondere auf die Vielfalt sowie auf einen anspruchsvollen und extravaganten Bühnenbau gelegt. Neben meist elektronischen Klängen von mehr als 120 nationalen und internationalen Künstlerinnen und Künstlern werde es auch ein breit gefächertes Kunst-, Kultur- und Workshopangebot geben.

„Konzepte wie Mülltrennung, Komposttoiletten oder nachhaltiges Bauen werden weiterentwickelt und sollen einen möglichen Ausblick auf die Zukunft von Musik- und Kulturveranstaltungen bieten“, so Harnack. Auf den großen und kleinen Bühnen werde – trotz eines sehr diversen und außergewöhnlichen Programms – „auch immer wieder die Verbundenheit zur Region und zum Landleben zelebriert“, betont der Sprecher.

Die Verbundenheit zu den Menschen in den benachbarten Ortschaften wollen die Festivalmacher mit vergünstigten Anwohnertickets zum Ausdruck bringen. Der Verkauf soll den Veranstaltern zufolge am 15. August vor Ort starten. Das Angebot richtet sich an Menschen aus Oyten, Bassen, Sagehorn und Fischerhude, die ihr Interesse per E-Mail an ticket@moynmoyn.de anmelden können. Für diejenigen unter den Nachbarn, die sich ihrerseits dem Festival weniger verbunden fühlen und bei den vorherigen Veranstaltungen über nächtliche Lärmbelästigung und wummernde Bässe im Schlafzimmer geklagt haben, soll ein Anwohnertelefon eingerichtet werden. Die Nummer bei Kummer wollen die Festivalmacher noch bekanntgeben.

Letzte Tickets und weitere Informationen finden Interessierte auf der Website www.moynmoyn.de.