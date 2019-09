Moves mit Moses

Oyten - Von Petra Holthusen. „...five, six, seven – und in den Freeze!“ Während er vortanzt, sagt Moses den nächsten Move an. Alles Körpergewicht auf die Ellenbogen, die Beine verrenkt in die Luft – angestrengt versuchen die Kids, die Pose wie eingefroren zu halten. Das klappt ganz ordentlich nach zweieinhalb Stunden Breakdance-Workshop mit dem Profitänzer aus dem Breaking-Salsa-Ensemble von Tom2Rock. Vor allem macht es den 16 Mädels und zwei Jungs im Oytener Rathaussaal sichtlich Spaß. „Und Spaß“, sagt Moses, „ist die Hauptsache hier.“

Zusammen zu tanzen und Spaß zu haben, schafft eine Verbindung über kulturelle Grenzen hinweg. Genau wie das Lebensgefühl der Hip-Hop-Kultur. Egal, ob jemand aus Bulgarien oder Syrien kommt oder in Oyten großgeworden ist. Hip-Hop und speziell Breakdance als dessen tänzerische Ausdrucksform eignen sich also bestens als Inhalte für interkulturelle Workshops. Einer von acht solcher Workshops, die das Bündnis „Niedersachsen packt an“ als Beitrag zur Integration geflüchteter Menschen vor allem unter kleinen Gemeinden im Land verloste, ging nach Oyten. Die Bewerbung hatte die kommunale Integrationsbeauftragte Christa Junge initiiert.

Die Agentur Peppermint aus Hannover organisiert im Auftrag des Bündnisses die Veranstaltungen vor Ort. Für den Workshop in Oyten mit Breakdance zu Hip-Hop-Musik – in anderen Orten standen schon Graffiti oder internationales Kochen auf dem Programm – hat Peppermint den Hamburger Tanzprofi Moses engagiert. Christa Junge räumt das Parkett im Rathaussaal frei, stellt Erfrischungen am Rand parat – und los geht's. Für den ersten Durchgang am Donnerstagmittag kommen 18 tanzbegeisterte Fünft- bis Achtklässler von der IGS Oyten rüber, die sich zum Workshop angemeldet haben. Darunter eine Schülerin aus der Sprachlernklasse, in der Kinder verschiedener Nationalitäten Deutsch als Zweitsprache lernen.

Moses hat coole Moves und Styles im Gepäck, die er den Kindern beibringt. „Am Anfang ist es immer schwer für die Kids“, weiß er, „aber sie haben richtig gut reingehauen!“ Schnelle Schritte, kombiniert mit rhythmischen Armbewegungen, und einige akrobatische Elemente bringen die Teenies in Sachen Koordination und Kondition bis an ihre Grenzen. So soll es sein, „und sie haben das toll gemacht“, lobt Moses. Sein Können und seine nette Art kommen gut an bei den Jungs und Mädels: Ohne ein Selfie mit Moses oder wenigstens ein Autogramm auf den Werbebeutel vom Bündnis will kaum einer gehen.

Für die zweite Einheit am Nachmittag hat Christa Junge den Frauenkreis aus dem Familiengarten eingeladen, dem geflüchtete Frauen verschiedener Nationalitäten angehören. „Die tanzen alle gern“, und für die Kinder, die die Frauen mitbringen, hat Christa Junge extra eine Betreuung im Rathaus organisiert. Moses muss derweil umdenken: „So eine Gruppe hatte ich noch nicht.“ Klar ist, dass er das mit den Kindern und Jugendlichen absolvierte Breakdance-Programm mit den Frauen so nicht durchziehen kann und vielleicht an manchen Stellen wird improvisieren müssen. Die gastgebende Integrationsbeauftragte baut sicherheitshalber schon mal vor: „Diese Hubschrauber-Geschichte am Boden lassen wir wohl besser weg.“ Vielleicht habe die eine oder andere Teilnehmerin ja auch eigene Musik dabei, wenn das mit dem Hip-Hop nicht so klappe. Moses signalisiert da auf jeden Fall Flexibilität. Denn wie gesagt: „Spaß ist die Hauptsache hier.“