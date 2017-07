Oytener Kinder erleben Zirkuswelt: Mitunter zickt die Geiß

Premiere bei El Dorado

+ © Keppler Die Nummer mit den Ziegen war herzig und sorgte für Heiterkeit im Publikum. © Keppler

Oyten - Ziegen sind eigenwillige, aber sehr gelehrige Tiere. Sie eignen sich hervorragend, um als vierbeinige Mitarbeiter in einem Zirkus aufzutreten. Natürlich müssen sie trainiert werden. Wie das geht und welche Erfolge man dabei erzielen kann, erlebten Oytener Ferienkinder in der vergangenen Woche in einem Workshop im Zirkus El Dorado, der seit zehn Jahren regelmäßig in Oyten gastiert.