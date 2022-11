Mit über zwei Promille: Mann zerlegt Luxus-Leihwagen

Von: Fabian Raddatz

Der Mercedes hatte nach dem Unfall nur noch Schrottwert. © Christian Butt

Das muss man auch erstmal schaffen: Ein Mann hat im Landkreis Verden einen Luxus-Leihwagen zerlegt – nur Stunden, nachdem er ihn bekommen hatte.

Oyten – Hoffentlich ist die Werkstatt gut versichert: Nur Stunden, nachdem ein Mann im Landkreis Verden in Niedersachsen einen Mercedes GLC (Wert: 50.000 Euro) erhielt, war dieser auch schon wieder kaputt – zerlegt an einer Mauer. Der Mann hatte den Wagen von der Werkstatt erhalten, bei der am Morgen sein eigenes Auto zur Reparatur ließ.

Die Werkstatt überließ ihm den Mercedes. Ein Fehler! Denn als der Mann aus Bremen am Nachmittag sein Auto wieder abholen wollte, passierte es: Auf dem Weg zur Werkstatt fuhr er viel zu schnell über die A1. An der Anschlussstelle Oyten bretterte er über das Sichtdreieck und krachte in die Wand der dortigen Autobahnmeisterei. Totalschaden!

Mit über zwei Promille: Mann zerlegt Luxus-Leihwagen – und flüchtet

Die Mitarbeiter, die gerade Feierabend machen wollten, staunten nicht schlecht. Nach einem kurzen Gespräch mit dem Bremer, der trotz des massiven Schadens eigenständig aussteigen konnte, wollte dieser sogar Reißaus nehmen. Doch nach kurzer Flucht konnten ihn die Arbeiter wieder „einfangen“.

Die alarmierte Polizei führte einen Atem-Alkoholtest durch. Offenbar hatte der Mann den Tag über sehr tief ins Glas geschaut. Es wurde ein Wert von über zwei Promille gemessen. Die Beamten brachten den Mann zu einer Blutabnahme. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.