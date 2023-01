Mit Schirm und Spaß durch Sagehorn

Von: Petra Holthusen

Teilen

Auf geht"s zum ersten Sagehorner Silvesterlauf. © Luessen

Sagehorn – Die Sagehorner Dorfgemeinschaft trotzt auch Regen und Matsch: Fast 30 Einwohnerinnen und Einwohner folgten am letzten Tag des alten Jahres der Einladung von Ortsvorsteherin Margret Lueßen zum ersten Sagehorner Silvesterlauf.

Klein und Groß liefen, walkten oder spazierten gemütlich auf einer Zwei-Kilometer-Runde durch den Ort und stießen anschließend in Lueßens Innenhof mit Sekt und Selters auf den Jahreswechsel an. Auch ein heißer Glühwein kam bei dem Schmuddelwetter gerade recht. Dazu gab es für alle süß gefüllte Berliner.

Die Gemeinschaftsaktion setzte den Schlusspunkt hinter ein Jahr, in dem das Dorfleben unter Regie der neuen Ortsvorsteherin einiges an Fahrt aufgenommen hat: „Wir haben gegrillt, gefrühstückt, diverse Male Müll gesammelt und zweimal das Ehrenmal in Sagehorn sauber gemacht. Zudem gibt es seit dem Sommer eine Laufgruppe, die sich einmal wöchentlich trifft“, zählt Margret Lueßen die neu ins Leben gerufenen Aktivitäten der Dorfgemeinschaft auf. Die Teilnehmerzahlen seien gut und die Rückmeldungen positiv: „Die Sagehorner freuen sich, dass etwas passiert und dass sie informiert sind.“

Rund 85 Mitglieder zählt die WhatsApp-Gruppe der Dorfgemeinschaft derzeit – weitere Sagehorner, die regelmäßig mit Informationen aus ihrem Ort versorgt werden möchten, sind jederzeit willkommen. Kontakt per E-Mail: info@luessens.de.