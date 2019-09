Oyten - Von Petra Holthusen. Punkt sechs zu Pizza und Erfahrungsaustausch im Rathaus zu sein, war für Natnael Teklay und Yaya Amadinho Kone am Montagabend nicht leicht zu schaffen. Sie stehen schließlich voll im Berufsleben. Teklay (27) arbeitet als Fachkraft Metalltechnik beim Unternehmen Doyma, Kone (24) als Maler und Lackierer bei der Firma Hustedt. Beide haben in ihren Betrieben ihren Beruf auch gelernt und wurden jetzt „mit Kusshand übernommen“, wie Christa Junge, Integrationsbeauftragte der Gemeinde Oyten, weiß. Mit Natnael Teklay aus Eritrea und Yaya Amadinho Kone von der Elfenbeinküste haben die ersten beiden Geflüchteten unter den Fittichen des Netzwerks „Oyten hilft“ eine handwerkliche Berufsausbildung im dualen deutschen System gemeistert und ihren Gesellenbrief in der Tasche.

Den erfolgreichen Ausbildungsabschluss von Teklay und Kone nahm Christa Junge zum Anlass für eine kleine Feier im Rathaus. Dazu waren neben den beiden frischgebackenen Gesellen die aktuell 18 Azubis eingeladen, die aus Syrien, Eritrea, Afghanistan und von der Elfenbeinküste nach Oyten kamen und in örtlichen Betrieben jetzt als Zahntechniker, Elektriker, Kfz-Mechatroniker, Lagerlogistiker, Zerspanungsmechaniker, Friseur, Lackierer, Tischler oder Anlagenmechaniker für Heizung und Sanitär ausgebildet werden.

Einstieg in die Ausbildung war – nach der sprachlichen Qualifizierung – in der Regel ein Praktikum im Betrieb: „Um zu gucken, ob es für beide Seiten passt“, so Junge. Um die Vermittlung von Praktikums- und Ausbildungsplätzen vor Ort kümmert sich seit vier Jahren das „Forum Arbeit“ innerhalb des großen Kreises ehrenamtlicher Flüchtlingsbegleiter. Von Beginn an dabei im „Forum Arbeit“ sind Jürgen Reimer und Jochen Pajer, die auch zum Azubi-Treffen ins Rathaus gekommen waren. Firmenchefs im Ort persönlich aufzusuchen, für die Zusammenarbeit zu gewinnen und ihnen als Azubi-Pate als fester Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen, schildert Reimer als befriedigende Aufgabe und erfolgreiches Modell. Zugute kommt den Netzwerkern dabei, „dass wir viele Familienbetriebe in Oyten haben“, ergänzt Christa Junge, „man kennt sich noch in der Gemeinde“. Das schafft Vertrauen und Kooperationsbereitschaft. Dazu kommt der Fachkräfte- und Nachwuchsmangel im Handwerk: „Das ist auch ein Türöffner für unsere Neubürger.“

„Unser gutes, breit aufgestelltes Netzwerk“ ist für Junge der Grund, dass Oyten, gemessen am Landesdurchschnitt, „extrem weit vorne ist“, was die Vermittlung von Geflüchteten in Arbeits- und Ausbildungsverhältnisse betrifft. „Wir gucken immer im Team: Wer braucht was und wer passt eigentlich wo hin? Das macht uns so erfolgreich“, erklärt die Integrationsbeauftragte der Gemeinde, bei der auch die Fäden des Ehrenamts zusammenlaufen.

Die Ehrenamtlichen vom „Forum Arbeit“ stehen als verlässliche Ansprechpartner gleichermaßen den Ausbildungsbetrieben wie den Praktikanten und Azubis zur Seite. Sie sind da, wenn's sprachlich hakt, besonders bei berufsspezifischen Fachausdrücken, oder in der Berufsschule: „Das Verständnis von Textaufgaben in Mathe ist oft ein Problem“ – das dann mit etwas Nachhilfe aus dem Weg geräumt wird.

Große Anerkennung zollte Christa Junge den beiden frisch ernannten Handwerksgesellen: „Ihr habt Mut bewiesen, hier in Deutschland in einer fremden Sprache einen Beruf zu lernen, und ihr habt Durchhaltevermögen und Belastbarkeit gezeigt – richtig klasse!“ Bürgermeister Manfred Cordes schloss sich an: „Danke, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt.“ Cordes würdigte ausdrücklich auch die ehrenamtlichen Helfer, ohne deren Einsatz die erfolgreiche Integrationsarbeit nicht auch nur ansatzweise möglich sei.

Den Dank gaben die Neubürger zurück: So viel Hilfestellung und persönliche Begleitung beim Start in eine neue Existenz seien nicht selbstverständlich, sagten mehrere junge Männer. Das wüssten sie nicht zuletzt von Bekannten und Verwandten, die in anderen Orten, vor allem in großen Städten, ganz andere Erfahrungen gemacht hätten. Ein Problem gibt es für sie jedoch auch in Oyten: den Mangel an bezahlbarem Wohnraum. In der Tat sei es für die Neu-Oytener leichter, so bestätigt Betreuer Jürgen Reimer, einen Arbeitsplatz zu finden als eine kleine Mietwohnung.