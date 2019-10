Verschmelzung der Schützenvereine Mühlentor und Oyten vollzogen

Oyten / Schaphusen - Von Petra Holthusen. Nur so nebenbei kamen Johann Bollmann und Gerhard Bischoff vor Jahren an einem Sonntag beim Telefonieren auf das Dilemma mit den fehlenden Ehrenamtlern. Die jahrzehntelangen Vorsitzenden der Schützenvereine Mühlentor und Oyten klagten sich gegenseitig ihr Leid, dann zündete die Idee: „Wenn wir uns zusammentun würden, hätten wir wenigstens einen funktionierenden Vorstand.“ Was erst so dahingesagt war, wurde sachte weitergesponnen – und entpuppte sich als Königsweg: Drei Jahre lang bereiteten die geschäftsführenden Vorstände behutsam und akribisch die Verschmelzung der beiden traditionsreichen Schützenvereine vor.

Die ist nun seit Mitte September durch die Eintragung im Vereinsregister beim Amtsgericht besiegelt: Als Schießsportgemeinschaft (SSG) Mühlentor-Oyten haben sich die Schützen in Zeiten schrumpfender Mitgliedszahlen, wegbrechender Traditionen und steigender Kosten fit für die Zukunft aufgestellt. Zentraler Standort wird auf Dauer am Mühlentor in Schaphusen sein.

Die Ausrichtung der SSG – mit 347 Mitgliedern nun größter Verein im Kreisschützenverband – ist deutlich sportlich betont. Das signalisiert das dynamische Emblem, und das entspricht dem Zeitgeist: „Traditionen ziehen nicht mehr, das Interesse von Mitgliedern richtet sich zunehmend auf die olympischen Disziplinen“, stellt Bischoff fest. Der frühere Oytener Schützenchef ist jetzt stellvertretender Vorsitzender der SSG, Mühlentor-Kollege Bollmann hat den Vorsitz übernommen.

Die Schatzmeister der Alt-Vereine, Martin Rinn (Mühlentor) und Erich Wieczorek (Oyten), führen die Kasse der SSG. Auch die Schriftführer Rainer Wagener (Mühlentor) und Andreas Duve (Oyten) walten zusammen ihres Amtes. Bei der ersten Jahreshauptversammlung der neuen Sportgemeinschaft im Februar 2020 gibt's Neuwahlen des Vorstands. Der Termin des ersten gemeinsamen Schützenfests steht übrigens schon: Am 20. Juni feiert die SSG den Kommers in Oyten, am 27. und 28. Juni das Fest am Mühlentor – mit Krönung der ersten SSG-Majestäten.

+ Fit für die Zukunft: Die Schießsportgemeinschaft (SSG) Mühlentor-Oyten ist aus der Verschmelzung der traditionsreichen Schützenvereine Mühlentor und Oyten entstanden und mit 347 Mitgliedern nun größter Verein im Kreisverband. Die langjährigen Vorsitzenden der beiden Alt-Vereine, Johann Bollmann vom Mühlentor (links) und Gerhard Bischoff aus Oyten, führen auch die neue SSG: Bollmann ist Chef, Bischoff sein Stellvertreter. © Holthusen

Sportlich kooperieren die Schützen längst: „Im dritten Jahr schon“, so Bollmann, „haben wir gemischte Mannschaften gemeldet.“ Teams, nicht nach Vereinszugehörigkeit, sondern nach Disziplinen und Leistungsstärke zusammengestellt. Auch im geselligen Bereich „versuchen wir, den Schulterschluss zwischen den Mitgliedern zu verstärken“, berichtet Bischoff. Ziel sei „ein sanfter Übergang“, um die Identifikation mit dem neuen Vereinskonstrukt zu erleichtern.

Zunächst bleiben beide Standorte an der Jahnstraße in Oyten und am Mühlentor in Schaphusen erhalten, aber auf Dauer soll sich das Geschehen am Mühlentor konzentrieren. Die mittelfristig angepeilte Stilllegung des Oytener Schützenheims „fällt natürlich schwer“, sagt Bischoff, „da hängt Herzblut dran“. Aber die Aufgabe sei der Vernunft geschuldet: „Früher war das Ortsrandlage, aber die Wohnbebauung ist immer dichter gerückt.“ Eine Schießsportanlage passe hier nicht mehr ins Bild. Zumal die Kosten nur über Vermietungen für Feiern zu stemmen seien, was aber Park- und Lärmprobleme im Wohngebiet mit sich bringe. Zur Zukunft der Anlage an der Jahnstraße „laufen Gespräche mit der Gemeinde“, so Bischoff. Wann genau die Schützenhalle dort dicht macht, stehe noch nicht fest.

Die Randlage am Mühlentor samt elektronischer Schießanlagen, Bogenschießwiese direkt am Haus und großer Festhalle bietet dagegen zukunftssichere Möglichkeiten, und die Verschlankung auf einen Standort halbiert die Unterhaltungskosten für beide Alt-Vereine.

Beide Mitgliederversammlungen haben der Verschmelzung ihrer Vereine mit „überwältigender Mehrheit zugestimmt“, betonen Bischoff und Bollmann. „Wir haben von Anfang an mit offenen Karten gespielt, uns viel Zeit gelassen und die Mitglieder in die Entscheidungsfindung einbezogen.“ Es habe wenig Widerstände gegeben. Und auch keine Alternative, so Bischoff: „Lieber jetzt wollen können als später müssen.“

Auch Sagehorn als dritter Schützenverein im Gemeindegebiet war laut Bollmann und Bischoff von Beginn an informiert und mit in die Verschmelzungsüberlegungen einbezogen worden, habe aber für sich die Notwendigkeit nicht gesehen und kein Interesse gehabt.