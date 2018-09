„Mich interessiert, was in Oyten passiert“

Oyten - Von Inka Sommerfeld. „Wir wollen Wege finden, um es Frauen zu ermöglichen, sich politisch zu engagieren, ohne in eine Partei einzutreten“, so fasste die Oytener Gleichstellungsbeauftragte Anne Fehn den Sinn der Veranstaltung zusammen. Gemeinsam mit den fünf Ratsfrauen hatte sie zum Frauenfrühstück eingeladen, und es war eine muntere Runde aus 17 Teilnehmerinnen, die jetzt im Rathaus zusammenkam. „Ein gemütlicher Austausch, damit wir Ihre Ideen mitnehmen“, begrüßte Fehn die Frauen zu „FiP – Frauen in die Politik“. Ganz wichtig, so Fehn: Parteien spielten keine Rolle.

Es war die dritte Veranstaltung der Reihe „Frauen in die Politik“, und die Zusammenfassung der ersten beiden Treffen war auf einem großen Bogen notiert. Den lasen sich die Frauen durch, die neu zur Runde gestoßen waren. Fehn und die Ratsfrauen freuten sich über die bunt gemischte Gruppe: Es saßen Frauen unterschiedlichen Alters und aus mehreren Ortsteilen der Gemeinde am Tisch. Doch eines war allen gemein: „Wer viel tut, kann noch mehr tun“, meinte eine Teilnehmerin, und es klang ironisch – die Frauen engagieren sich bereits ehrenamtlich an anderen Stellen. Einige mehr, andere weniger, ganz so, wie es ihre Zeit zulässt.

„Wir wollen uns einmischen und nicht alles mit uns machen lassen“, leitete Reena Saschowa ihre Moderation ein. Sie wollte wissen, was die Frauen motiviert mitzumachen. „Wie kann ich mich beteiligen?“, „Mich interessiert, was in Oyten geschieht“, „Die Kinder werden größer, und jetzt habe ich Zeit, mich einzubringen“ und „Mal hören, was die Frauen in Oyten bewegt“, so lautete der Tenor. Eine gute Grundlage für die Zusammenfassung der ersten beiden Abende, die Sandra Röse präsentierte: „Wir haben damals alles notiert, was die Besucherinnen sagten.“

„Frauenstammtisch“ und „Grüne Lunge“

Richtig oder falsch gab es dabei nicht, sondern es ging darum, Ideen zu sammeln. Die Liste ist lang, und vom unverbindlichen Zusammenkommen über themenbezogene Zusammenkünfte, Informationsfluss, Änderungen im politischen Prozess bis hin zu Vorschlägen, um Oyten attraktiver zu gestalten, gab es zahlreiche Anregungen, die sogleich diskutiert wurden. „Wir sind begeistert darüber, wie breit gefächert die Vorschläge sind“, dankte Röse den Frauen und ermunterte zum folgenden Schritt: „Jetzt treten wir in die produktive Phase ein, und dazu brauchen wir Ihre Hilfe.“

Nina Vogelsang hatte alles protokolliert, und gegen Ende der zweistündigen Veranstaltung kristallisierten sich zwei Arbeitsgruppen heraus: Eine will eine Art „Frauenstammtisch“ initiieren, die andere will für eine „Grüne Lunge“ in der Gemeinde sorgen.

„Wir sind jetzt sogar zwei Schritte weitergekommen“, verkündete Vogelsang zufrieden und ergänzte: „Wir Ratsfrauen haben immer ein offenes Ohr und nehmen weitere Ideen gern auf.“ Gleichstellungsbeauftragte Fehn freute sich mit ihr: „Toll, was Sie in so kurzer Zeit alles geschafft haben.“ J is