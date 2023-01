Meyer und Ipach an Bassener Feuerwehrspitze bestätigt

Freiwillige Feuerwehr Bassen zieht Bilanz

+ © Feuerwehr Bassen Die Geehrten und Gäste der Freiwilligen Feuerwehr Bassen auf einen Blick. © Feuerwehr Bassen

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Petra Holthusen schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Bassen – Gerade hatten sich die ersten Bassener Feuerwehrleute zur Generalversammlung im Gerätehaus niedergelassen, als sie auch schon wieder los mussten: Bei Blocks Huus hatte die Brandmeldeanlage Alarm ausgelöst – verursacht durch Zigarettenrauch, wie sich vor Ort herausstellte. Glücklicherweise also kein Feuer, und so rückten die Einsatzkräfte schnell wieder ein.

Fast pünktlich konnte dann die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Bassen starten, zu der sich mehr als 100 Aktive, Förderer sowie Gäste einfanden, darunter Kreisbrandmeister Dennis Körte, Gemeindebrandmeister Holger Mindermann und Bürgermeisterin Sandra Röse. Darüber berichtet die Ortsfeuerwehr in einer Mitteilung.

Ortsbrandmeister Matthias Meyer blickte auf 43 Alarmierungen im vergangenen Jahr zurück – davon 21 technische Hilfeleistungen, zwölf Brandeinsätze, drei Brandsicherheitswachen und sieben Fehlalarme. Erfreulicherweise hätten nach Ende der pandemiebedingten Einschränkungen die Dienstabende wieder aufgenommen werden können. „Außerdem war es Kameradinnen und Kameraden auch wieder möglich, Fortbildungslehrgänge auf Kreisebene und in den Feuerwehrschulen in Loy und Celle zu besuchen“, berichtete Meyer.

Zum Jahresende zählte die Freiwillige Feuerwehr Bassen 91 Aktive in der Einsatzabteilung, darunter elf Frauen, sowie 28 Jugendfeuerwehrmitglieder und 30 Kameraden in der Altersabteilung.

Die Jugendfeuerwehrwartin Imke Höge berichtete, dass derzeit sieben Mädchen und 14 Jungen aktiv am Jugendfeuerwehrdienst teilnehmen, darunter sieben Neueinsteiger. Immer mittwochs ab 18 Uhr beschäftigt sich der Nachwuchs mit fachlichen Themen wie Knoten- oder Gerätekunde. Aber auch die neu angeschafften Hockeyschläger werden öfter zum Spielen herausgeholt. Die Jugendfeuerwehr nahm 2022 an den Gemeindewettbewerben, am Kreiszeltlager in Hameln und am Nachtmarsch in Ottersberg teil.

Aus der Jugendfeuerwehr sind laut Mitteilung Tjark Henke, Jirko Junge, Jannis Lindenau, Rayk Warning, Jannis Bruns, Lukas Knost und Erik Lübbers jetzt in den aktiven Dienst gewechselt. Von den ehemals 16 Gründungsmitgliedern der Jugendfeuerwehr seien damit nun bereits elf in der Einsatzabbteilung tätig.

Bei den Wahlen zum Ortskommando wurden Ortsbrandmeister Matthias Meyer und sein Stellvertreter Holger Ipach in ihren Ämtern bestätigt und für eine weitere sechsjährige Amtsperiode gewählt. Die offizielle Ernennung wird später der Gemeinderat vornehmen.

Meik Wessel gab dem Bericht der Feuerwehr zufolge aus beruflichen Gründen das Amt des leitenden Gerätewartes ab. Für ihn übernimmt aus dem Gerätewartteam Hendrik Wickbrand. Jarno Lindhorst unterstützt künftig Birgit Garbes als stellvertretender Zeugwart. Die Jugendsprecher sind Fiona Claus und Jannis Busse.

In seinem Ausblick teilte Meyer mit, dass das neue Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10 (HLF 10), das das alte LF 8/6 ersetzten soll, bestellt sei. Aufgrund der Auftragslage bei den Herstellern des Fahrzeuggestells und des Aufbaus sei mit einer Lieferzeit von 30 Monaten zu rechnen. Für den 8. April plant die Feuerwehr das Osterfeuer.

Eine Beförderung erhielten Erik Lübbers, Kai Rehm und Niklas Schmid zum Feuerwehrmann sowie Jan Wessel zum Oberfeuerwehrmann. Besonders geehrt wurde der frühere engagierte Maschinist Andreas Duhn für 50 Jahre Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr. Frank Dodenhof, Harm Claus, Hajo Cordes, Jörn Dahlweg, Jörn Heemsoth, Carsten Mattfeld, Cord Oetjen, Harm Surkamer, Kathrin Surkamer und Volker Krause wurden für 25-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet.