240 Meter hoher „Meilenstein“

Gemeinde Oyten mit zehn Prozent am hocheffizienten Windrad Tüchten beteiligt

+ Die 100 000-Euro-Beteiligung der Gemeinde Oyten an der hocheffizienten Windenergieanlage Tüchten besiegelten Projektentwickler und Geschäftsführer Dr. Alexander Jäger-Bloh, Bürgermeisterin Sandra Röse (links) und ihre Finanzbereichschefin Cordula Schröder offiziell im Oytener Rathaus. Foto: Fotospektrum Traute Meyer

Oyten - Von Petra Holthusen. Corona hin, Krisenstab her – so viel Zeit musste gestern Nachmittag im Rathaus sein: In einem symbolischen Akt besiegelten Bürgermeisterin Sandra Röse und Dr. Alexander Jäger-Bloh, Geschäftsführer der deanGruppe, die zehnprozentige Beteiligung der Gemeinde Oyten an der Gesellschaft für Bau und Betrieb der Windenergieanlage Tüchten südlich der A 1 in Bassen. 100 000 Euro zahlt die Kommune in den Kapitalstock der Gesellschaft ein. Beschlossen hatte dies der Gemeinderat auf Grundlage einer positiven Wirtschaftlichkeitsprognose und „als Oytener Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz“, erinnerte Cordula Schröder, Finanzfachbereichsleiterin in der Gemeindeverwaltung.