Messgeräte am Ballon

IT-Freaks der IGS starten Experiment

+ Wetterballon und Messkasten kurz vor dem Abheben.

Oyten – Einen Durchmesser von gut anderthalb Metern hatte der weiße Ballon, den die Arbeitsgruppe IT-Freaks der IGS beim Oytener Frühlingsfest am Sonntag auf der Hauptstraße mit Helium aus einer Gasflasche befüllte und gen Himmel auf die Reise schickte. Allerdings war der aufsteigende große Ballon nicht einfach ein Gruß mit Kärtchen aus Oyten, sondern elementarer Bestandteil eines physikalischen Experiments der IGS-Schüler: An dem Flugobjekt befestigt waren ein Fallschirm und ein rot beklebter Styropor-Kasten mit Messgeräten und Kamera an Bord, die unterwegs Wetterdaten erheben und aufzeichnen sollten.