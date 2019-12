Messer in Autowerkstatt gezückt - Landgericht spricht Urteil

Geldstrafe für versuchte Nötigung

+ © dpa Das Landgericht Verden hat drei Jahre nach der Tat in Oyten ein Urteil gesprochen. © dpa

Oyten - Drei Jahre brauchte die juristische Aufklärung einer Tat, die sich am 15. Dezember 2016 auf dem Gelände einer Autowerkstatt in Oyten ereignet hat. Im Streit um die Herausgabe eines Autos hatte ein 38 Jahre alter Angeklagter aus Oyten ein Messer gezückt und den Inhabern mit einer in seinem Auto liegenden Schusswaffe gedroht. Die 2. Große Strafkammer des Landgerichts Verden hat den Mann und einen 30 Jahre alten Angeklagten aus Bremen wegen versuchter Nötigung zu Geldstrafen verurteilt. Rechtskräftig ist das Urteil jedoch nicht.