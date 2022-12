Melanie Tomforde verlässt St. Petri Oyten

Von: Petra Holthusen

Melanie Tomforde © Archiv

Oyten – Melanie Tomforde verabschiedet sich: am Samstag bei den „Kakaokids“ in Bassen, am Dienstag bei den „Krachmachern“ in Oyten – und am 22. Januar bei der ganzen Gemeinde in einem Gottesdienst in der St.-Petri-Kirche. Nach 14 Jahren muss die Kinder- und Jugenddiakonin die evangelische Kirchengemeinde Oyten verlassen.

Unter dem kirchlichen Spardiktat wird die Diakonenstelle von St. Petri zum Jahresende aufgelöst. „Das bedauern wir sehr“, betont der Kirchenvorstandsvorsitzende Peter Rojem am Ende einer entsprechenden Mitteilung auf der Website der Kirchengemeinde. Mit dem Ausscheiden von Melanie Tomforde werden die eingangs genannten Kinderprojekte eingestellt. Zahlreiche Konfirmandengruppen hat sie seit 2008 begleitet, viele Impulse gesetzt und Aktionen initiiert. Auch den etwas anderen 2nach6-Gottesdienst leitete die Diakonin zuletzt.

Bereits 2009 setzte der Kirchenkreis das Konzept um, Diakone nur noch regional zu beschäftigen. Für Oyten ist seitdem die Ottersberger Regionaldiakonin Kerstin Laschat mit zuständig. Den Abzug der eigenen Kinder- und Jugenddiakonin wendete St. Petri damals jedoch ab, indem die Gemeinde die Stelle aus eigener Kraft sicherte: Ein immenses Spendenaufkommen und die Umwandlung einer halben Pastorenstelle machten es möglich, dass Melanie Tomforde bleiben konnte. „Aber im Zuge von weiteren Sparmaßnahmen der Landeskirche ist dies nun nicht mehr möglich“, erklärt Peter Rojem.

Für Melanie Tomforde kommt die Entwicklung nicht überraschend: Seit drei Jahren stehe fest, dass die für die diakonische Kinder- und Jugendarbeit umgewandelte halbe Pastorenstelle in Oyten unter dem landeskirchlich verordneten Sparzwang zum Jahresende 2022 gestrichen werde. Schade sei das für die St.-Petri-Gemeinde, sagt Tomforde. Die von der Diakonin geleisteten 32 Wochenstunden Kinder- und Jugendarbeit könnten von den beiden Pastoren natürlich nicht zusätzlich übernommen werden und würden somit künftig wegfallen. Ihre eigene Zukunft ist nach Tomfordes Worten noch offen: „Ich suche derzeit eine neue Stelle.“