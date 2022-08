Max Lorenz auf Marktbesuch in Oyten

Von: Petra Holthusen

Max Lorenz deckt sich am Stand von Mehmet Karaca mit griechischen Spezialitäten ein. © Holthusen

Prominenter Besuch gestern Nachmittag auf dem Oytener Wochenmarkt: Fußball-Legende Max Lorenz (83), in den 1960er-Jahren Meister und Pokalsieger mit dem SV Werder Bremen und deutscher Nationalspieler, nutzte den Markt in seinem Wohnort, um sich am Stand von Mehmet Karaca mit griechischen Spezialitäten einzudecken. „Toll, dass es so was in Oyten gibt“, schwärmte Lorenz, „ich mag ja das bunte Treiben.“

Der Einkauf seiner geliebten Bananen musste gestern allerdings ausfallen – der Obsthändler hatte Urlaub. Für ein frisch gezapftes Bier und einen Plausch mit Marktmeister Manfred Masanek ließ sich Lorenz an der „Roten Laterne“ nieder. Aber nicht für lange: „Ich kann nicht gut stillsitzen“, sagte er lächelnd, „deshalb bin ich auch immer noch viel unterwegs.“

Der Oytener Wochenmarkt findet jeden Donnerstag von 14.30 bis 18.30 Uhr am Heimathaus statt.