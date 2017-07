Matschpiste führt zur Brücke am Oyter See

Landkreis: Rundweg noch nicht ganz freigegeben

+ Dieses Bild bietet sich Fußgängern und Radfahrern, wenn sie von Achim aus zum Oyter See fahren.

Oyten - Die Grabenbrücke am Oyter See, die von vielen Spaziergängern und Joggern genutzt wird, ist zwar seit Kurzem wieder freigegeben (wir berichteten), für Seebesucher aber noch nicht von allen Seiten gut zugänglich, da sich Wasser in den Furchen auf dem Weg gesammelt hat. Darauf wies uns Leser Günter Moje hin: „Im Zusammenhang mit der Baumaßnahme am Weg aus Richtung Achim wurde sehr großer Flurschaden angerichtet, so dass das Erreichen des Sees nur noch mit Gummistiefeln möglich ist“, beschreibt der Bierdener die Situation.