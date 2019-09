Massen bejubeln 65 prachtvolle Wagen

Bassen - Von Tobias Woelki. Schaulustige staunten, gerieten fast schon ins Schwärmen: Ein Insektenhotel im XXL-Format rollte beim Erntefest über Bassens Straßen. Selbst die „Flintstones“ fuhren durch den Ort. Oder auch „Indianer“, „Pilze“ und „Eisbären“ ließen sich im Dorf blicken. Alles zu erleben am Samstagnachmittag beim großen Festumzug, der mit mehr als 600 Mitwirkenden und seinen überaus bunten, prachtvollen Motiven den Höhepunkt des 70. Bassener Erntefests bildete.

Erneut begeisterten die Festwagen mit einer Vielfalt an kreativen Ideen das Publikum. Der Umzug von mehr als einem Kilometer Länge zählte 65 Wagen, darunter viele Gefährte mit Kindern. Dieser in der Region größte Umzug erinnerte an das bunte Treiben beim Karneval. Menschenmassen säumten bei mildem, angenehmen Wetter die Umzugsstrecke und bejubelten die Wagen und deren Insassen.

Der glanzvolle Festkorso ließ auch die Organisatoren um Torsten Knobelsdorf strahlen. „65 Erntewagen ist eine rekordverdächtige Anzahl“, sagte er mit einem Lächeln.

Etliche Anwohner an der Strecke genossen den vorbeiziehenden Tross zusammen mit Verwandten und Nachbarn gemütlich vom Vorgarten aus, bei Kaffee und Kuchen sitzend. Kinder freuten sich, wenn Umzugsteilnehmer ihnen Arme voll Bonbons zuwarfen.

Die ganze Ortschaft mit ihren Vereinen und Institutionen, Straßengemeinschaften, Nachbarschaften, Freundeskreisen sowie Gruppen aus den benachbarten Ortschaften beteiligten sich an diesem Umzug. Dabei brachten die Erntewagenbauer politische Botschaften unters Volk. Umwelt- und Klimaschutz spielten dabei eine wesentliche Rolle. Der „Eisbären“-Wagen titelte: „Banken retten das geht fix, für die Umwelt tun wir nix“. An einem anderen Gefährt war zu lesen: „Ohne Hektar kein Nektar“.

Zum schönsten Erntewagen krönte die Jury bei den Kindern den Motivwagen der ersten Klasse der Grundschule Bassen mit der Aufschrift „Unsere erste Klassenfahrt“ vor dem rollenden Insektenhotel und dem Fahrzeug der Jugendlichen des Lanz-Bulldog- Clubs. Bei den Erwachsenen siegte der „Robin Hood“-Wagen mit Burg drauf, den ein Bassener Freundeskreis gebaut hatte und damit den im Vorjahr errungenen Titel verteidigte. Die Plätze zwei und drei belegten die „Flintstones“ und die „Indianaer“, beides Wagen aus Uphusen.

Den Festumzug führte das Erntebrautpaar Hendrik Wickbrand und Nina Mindermann mit einer Kutsche an, gezogen von einem Schlepper, den Torsten Wickbrand, der Vater des Erntebräutigams, lenkte. So rollte der Umzug einmal durchs Dorf und wieder zurück zur Dorfgemeinschaftsanlage „Blocks Huus“, wo die Erntebraut ihr Gedicht vor den mehreren Hundert Umzugsteilnehmern aufsagte.

Zahlreiche Besucher feierten in der kleinen Budenstadt bis spät in die Nacht hinein. Bei Speis und Trank ließen es sich viele auf dem Bassener Erntefest gut gehen. Einige schlugen allerdings auch über die Stränge, was den tatkräftigen Einsatz von Sicherheitspersonal, Polizei und Rettungsdiensten (siehe Meldungen rechts) erforderte.

