Martinsfest lockt viele Gäste nach Oyten

Von: Tobias Woelki

Nahrhaft und schmackhaft: Mitglieder des Chors „EverySing Oyten“ bieten Waffeln an. © Woelki

Oyten – Wettertechnisch zeigte sich der November am Sonnabend und Sonntag eher als „goldener Oktober“. Doch das sollte dem Verein der Selbstständigen (VdS) Oyten nur recht sein. Der Zusammenschluss hatte zum Martinsfest eingeladen. Und das gute Wetter lockte am Wochenende viele Gäste an.

Auch dieses Jahr funktionierte der Veranstalter die Hauptstraße in Oyten in eine Bummel-, Shopping- und Vergnügungsmeile um, was die Besucherinnen und Besucher sichtlich genossen.

Die Blaskapelle Oyten in Aktion. © Woelki

Rund 60 Marktbeschicker und -beschickerinnen hatte Marktmeister Manfred Masanek für das Martinsfest engagiert: Kunsthandwerker präsentierten Schönes und Nützliches für Haus und Garten, Schlemmerbuden-Betreiber offerierten Leckereien für jeden Geschmack und Kinderkarussells boten Fahrspaß für die Kleinsten, die zudem ihr Vergnügen bei einem Kasperle-Theater hatten. Auch besondere Geschenkideen zu Weihnachten, darunter edle Whisky-Sorten oder spezielles Tierfutter, stießen bereits auf reges Interesse. Die verkaufsoffenen Geschäfte lockten mit besonderen Aktionen, und auch örtliche Vereine präsentierten ihr Angebot.

Tri tra trullala: Das Kasperletheater Hoppe erfreut die jungen Gäste. © Woelki

Neu dabei war Fabrizio de Teja, der, wie es sein Name schon andeutet, aus Ostfriesland anreiste und Holzbretter mit Motiven verzierte. „Das ist Brandmalerei. Ich zeichne das Motiv vor und brenne die Linien dann nach“, berichtete er.

Auch der Bürgerbusverein nutzte die Möglichkeit, sich mit seinem Fahrzeug vorzustellen. Die Mitglieder Irene Windhorst und Hans Troyke informierten, dass der Verein noch mehr als die derzeit 28 Fahrerinnen und Fahrer gebrauchen kann. Denn „manche fahren nur eine Tour, und andere ehrenamtlich Aktive werden krank“, erklärte Irene Windhorst.

Holzbrettbrenner Fabrizio de Teja aus Ostfriesland. © Woelki

Mit einem großen Martinsumzug und Hunderten jungen und jung gebliebenen Laternenträgerinnen und -trägern war das zweitägige Fest in den späten Nachmittagsstunden des Samstags gestartet.

Nach der Andacht versammelten sich die Kinder mit ihren Eltern oder Großeltern an der Kirche. Von dort bewegte sich der Umzug mit Holger Bischoff als St. Martin zu Pferd vorneweg durch Oyten zum Heimathaus. Dort wartete schon Hendrik Becker von der katholischen Kirchengemeinde. An einer Feuerstelle und im Schein der vielen bunten Laternen spielten Pastor Michael Weiland als Bettler und Holger Bischoff als St. Martin die Szene nach, in dem Martin seinen wärmenden Mantel zerteilt und dem Bettler übergibt.

„Seit Jahren begleite ich den Martinsumzug als St. Martin. Es macht immer wieder Spaß“, sagte Holger Bischoff. Auch Michael Weiland war überwältigt von der Resonanz: „Ich freue mich sehr. Das ist ein Beispiel lebendiger Kirche.“

Auch Marktmeister Manfred Masanek war von der großen Gemeinschaft der Laternenträger begeistert. „Dem Umzug haben sich immer mehr Personen angeschlossen. Der Anblick war großartig“, schwärmte der Marktmeister. woe/pee/pk

