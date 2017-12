Martin Grigat schreibt mit den Augen Nachrichten – und bislang 47 Kurzgeschichten

Oyten - Von Petra Holthusen. Wenn er drei Wünsche frei hätte? Würde sich Martin Grigat wohl für ein Buch entscheiden: Für sein eigenes Buch, in dem, schön gebunden, alle seine 47 Kurzgeschichten abgedruckt wären. Dass seine gesammelten Werke zu einem Buch werden, ist sein Traum. Schön wäre auch, nochmal ein Rollstuhlfahrer-Ticket für ein Heimspiel im Weserstadion zu ergattern.

Martin Grigat ist glühender Werder-Fan, davon erzählt eine ganze Batterie grün-weißer Fanartikel bis hin zur Decke auf seinem Pflegebett. Der alles entscheidende Wunsch aber ist, dass seine Augen ihn noch lange nicht im Stich lassen. Seine Augen braucht Martin Grigat zum Kommunizieren. Mit ihnen antwortet er, lächelt er – und steuert er seinen Spezialcomputer, auf dem er Nachrichten und Geschichten schreibt. Der augengesteuerte Computer ist sein Draht zur Außenwelt, seit die Krankheit Multiple Sklerose ihn bewegungs- und sprachunfähig gemacht hat.

Vor 14 Jahren bekam der Oytener die Diagnose MS, eine entzündliche Erkrankung des Zentralen Nervensystems. Der heute 46-Jährige, der selbstständiger Webdesigner und aktiver Handballer war, leidet an einer außergewöhnlich schweren Form der MS mit einer permanenten Entzündung des Rückenmarks. Seit einem Jahr lebt Martin Grigat in Gut Retzen, einer spezialisierten Intensivpflege- und Therapieeinrichtung in der Nähe von Bruchhausen-Vilsen. Die meiste Zeit des Tages sitzt er, wenn es seine Kraft erlaubt, im Rollstuhl vor seinem augengesteuerten Computer. Mit Hilfe dieses technischen Wunderwerks hat er auch seine Lebensgeschichte aufgeschrieben. Die beginnt so:

„Meine Kindheit verlief eher wohlbehütet. Mit 16 Jahren habe ich einen Job bei einer Firma in der Nähe angenommen. Da musste ich Alu-Profile verschrauben. Eine Arbeit, für die man kein Gehirn brauchte. Darum war auch direkt neben dem Eingang eine Tonne, da konnte man es reinschmeißen und nach der Arbeit wieder rausholen... Nach meiner Ausbildung zum Industriekaufmann machte ich Fachabitur. Ein paar Monate später kam die Einberufung von der Bundeswehr. Da der Wehrsold doch ziemlich niedrig war, habe ich nebenbei bei einem großen Kaufhaus in der Schuhabteilung gearbeitet.“

Mühseliges Schreiben an virtueller Tastatur

Das Schreiben auf der virtuellen Tastatur des augengesteuerten Computers ist mühselig. Das Gerät erfasst mit einer speziellen Kamera die Augenbewegungen des Nutzers, analysiert sie und reagiert in Bruchteilen von Sekunden. Buchstaben und Satzzeichen, die Martin Grigat mit seinen Augen fixiert, erscheinen fast sofort auf dem Bildschirm und reihen sich langsam zu Wörtern und Sätzen. Auch Steuerungsbefehle zum Öffnen von Dateien, Verzeichnissen und Adressbüchern gibt er mit seinen Augen. Das Starren ist ermüdend, und als Martin Grigat den Computer neu hatte, war Augenmuskelkater an der Tagesordnung.

Als Kind und junger Mann spielte der Oytener Handball beim TSV Bassen. Er betreute auch eine Kindermannschaft und trainierte später eine Damenmannschaft. Beruflich orientierte er sich nach seiner Bundeswehrzeit um und heuerte bei Dodenhof an:

„In dem Kaufhaus wurde ich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, dort in der Verwaltungskasse anzufangen. Das habe ich gerne angenommen. Nach zwei Jahren fasste ich den Entschluss, ein Studium zu beginnen. Also habe ich meine Anstellung gekündigt und ein Studium der Betriebswirtschaft begonnen. Damals fingen auch meine Kniebeschwerden an... Einen Nebenjob fand ich bei einer großen Firma in Achim. Dort fing ich als Assistent des Administrators an.“

Die Kniebeschwerden aber wurden immer schlimmer. So schlimm, dass Martin Grigat zu humpeln begann:

„Ich bin dann zum Orthopäden gegangen, der mir leider nicht weiterhelfen konnte. Außerdem trat jetzt das Problem auf, dass ich schon morgens getorkelt bin. Wer mich gesehen hat, dachte bestimmt, ich wäre schon morgens betrunken... Beruflich habe ich für eine Firma in Achim, die mehrere Niederlassungen in Deutschland hat, eine Datenbank geschrieben. Gleichzeitig habe ich für das E-Werk in Ottersberg mit dem zugehörigen Hallenbad den Internetauftritt realisiert. Dabei konnte ich auch dem Hallenbad einen neuen Namen und ein neues Logo geben.“

Im Jahr 2003 begann das Leiden

Mittlerweile hatte Martin Grigat sein Studium an den Nagel gehängt und sich selbstständig gemacht. Aber:

„Dann kam der September 2003! Wir haben ein großes Handballturnier veranstaltet. Danach bin ich fast nicht mehr zu meinem Auto gekommen. Ich bin nach Hause gefahren und habe mich sofort hingelegt. Als ich am nächsten Morgen aufgewacht bin, war es leider nicht besser. Also bin ich zu meinem Hausarzt gegangen. Als er mich gesehen hat, hat er etwas ähnliches befürchtet und mich ins Krankenhaus überwiesen. Dort hat man ein MRT durchgeführt, einige Tests gemacht und Liquid entnommen. Danach wurde mir mitgeteilt, dass ich MS habe. Anfangs haben mich meine Eltern unterstützt, da ich leider sehr schnell nicht mehr alleine zurecht kam. Als auch meine Eltern überfordert waren, haben wir einen ambulanten Pflegedienst eingeschaltet. Jetzt sitze ich im Rollstuhl und lebe im Pflegeheim in Gut Retzen.“

Seit zwei Jahren hat Martin Grigat den Computer, den er allein mit seinen Augen bedienen kann. Dank dieses Wunders moderner Informationstechnologie kann er sich schreibend mitteilen und per E-Mail Kontakte pflegen. Das Internet verbindet ihn mit der Außenwelt, das Schreiben mit den Augen beschäftigt ihn über den Tag: Unter seinen 47 Geschichten sind auch einige Kurzkrimis.

Seine Betreuerin, seine Mutter und ein alter Freund aus Oyten kommen regelmäßig, aber ansonsten ist Besuch selten in Gut Retzen, das nicht eben um die Ecke ist und sehr einsam gelegen. „Nicht am Arsch der Welt“, wie Martin Grigat schreibt, sondern „noch zwei Ärsche weiter“. Dazu grinst er mit den Augen. Und das geht nicht gegen das Heim – hier fühlt er sich gut aufgehoben –, sondern das ist der Humor, der ihm nicht abhanden gekommen ist. Was ein mindestens ebenso großes Wunder ist wie sein augengesteuerter Computer.

Herr Lehmann - eine Kurzgeschichte von Martin Grigat:

Er steht missgelaunt vom Küchentisch auf und geht zur Haustür. Wer stört mich beim Frühstück?, grummelt er. Er öffnet die Tür. Davor steht der Briefträger und lächelt ihn an: „Guten Morgen, Herr Lehmann.“ Doch anstatt einer Antwort wird ihm die Post aus der Hand genommen und „rumms“ knallt die Tür wieder zu.

Seit dem Tod seiner Frau macht er immer allein das Kreuzworträtsel und ist sehr verärgert, wenn er dabei gestört wird. Also geht er zurück zum Tisch, macht das Rätsel zu Ende und trinkt seinen Kaffee aus. Er macht die Post auf und wundert sich über ein Schreiben der Stadt. Darin wird er aufgefordert, bis um 12 Uhr auf dem Gesundheitsamt zu sein. Um rechtzeitig mit dem Bus dort zu sein, muss er gleich los.

Also zieht er sich an und macht sich auf den Weg. Bevor er die Straße erreicht, gönnt er sich den Spaß und winkt der Frau zu, die sich hinter der Gardine versteckt und glaubt, nicht gesehen zu werden.

Er steigt in den Bus und zeigt seine Monatskarte vor. Früher hatte er auch ein Auto, aber seit dem Tod seiner Frau lohnt es nicht mehr. Er kommt beim Gesundheitsamt an und geht hinein. „Guten Tag“, sagt er. „Ich habe heute dieses Schreiben bekommen. Was soll es bedeuten?“ „Sie machen doch regelmäßig einen Test mit Ihrer Lunge, wegen Ihrer Schwerbehindertenrente. Leider gab es damit ein technisches Problem, so dass wir den Test wiederholen müssen“, sagt die Dame. „Kein Problem“, antwortet Herr Lehmann, „wann soll ich ihn machen?“ „Wenn Sie wollen, sofort.“ „Gerne!“, antwortet Herr Lehmann.

Wieder zu Hause angekommen, geht er erstmal auf den Balkon und raucht eine. Danach denkt er an seine Frau und genießt den Rest des Tages.

Am nächsten Morgen sitzt er beim Frühstück. Da klingelt es erneut an der Haustür. Davor steht der Briefträger. Wie immer lächelt ihn der Briefträger an. „Guten Morgen, Herr Lehmann. Post für Sie, Herr Lehmann.“ Die Post wird ihm wortlos aus der Hand genommen und die Tür zugeschmissen.

Er öffnet die Post. Da ist schon wieder ein Schreiben vom Gesundheitsamt. Darin wird er aufgefordert, einen Termin bei einem Lungenarzt zu machen.

Er wählt die angegebene Telefonnummer. Noch für den gleichen Tag bekommt er einen Termin.

Also zieht er sich an, geht zur Straßenbahn, nicht ohne der Frau hinter der Gardine zuzuwinken.

Als er wieder nach Hause kommt, muss er sich erstmal setzen und über das Gehörte nachdenken: Was hat der Arzt gesagt? Sie haben Lungenkrebs und haben nur noch sechs Monate zu leben. Das war ein Schock. Jetzt muss er erstmal überlegen, was alles getan werden muss.

Als erstes ruft er seinen Sohn an. Er hat schon seit Jahren keinen Kontakt mehr. Nur seine Frau hat den Kontakt aufrecht gehalten. Er lebt in Paris. Wenn er darüber nachdenkt, wollte er schon immer nach Paris!

Also ruft er seinen Sohn an. „Hallo Klaus. Ich bin’s, Papa. Nein, es ist alles in Ordnung. Ich wollte dich besuchen. Wann passt es? Nein, das stört nicht. Gut, dann gehe ich gleich ins Reisebüro. Sobald ich zurück bin, melde ich mich.“

Er geht ins Reisebüro und anschließend ruft er seinen Sohn an. „Ich bin’s, Papa. Ich habe für nächste Woche einen Flug gebucht. Ja, wir telefonieren...“

Als er nächsten Morgen beim Frühstück sitzt, klingelt es erneut an der Haustür. „Guten Morgen, Herr Lehmann“, sagt der freundliche Briefträger. „Guten Morgen!“, antwortet Herr Lehmann. Der Briefträger ist so verdutzt, dass er vergisst, die Post loszulassen.