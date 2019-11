Marschrichtung für Straßenausbau gesetzt

Oyten – Wer bezahlt Straßenausbau oder -sanierung in einer Kommune? Die Gemeinde Oyten hat sich dafür entschieden, nicht mehr allein die Hauseigentümer damit zu belasten. Statt Anliegerbeiträge zu erheben, soll der Ausbau künftig über Steuergelder finanziert werden (wir berichteten). Um das umzusetzen, braucht es Richtlinien. Die stellte die Gemeindeverwaltung im Ausschuss für Umwelt und Gemeindeentwicklung (AUGE) am Mittwochabend vor. Das Regelwerk traf bei der Politik auf einhellige Zustimmung.

Um alle Fraktionen und Bürger auf den gleichen Stand zu bringen, ging Bürgemeisterin Sandra Röse (CDU) zunächst kurz auf die Vorgeschichte ein (siehe Kasten). Vize-Verwaltungschef Axel Junge erläuterte die neue Richtlinie – etwa die Reihenfolge, nach der die Gemeinde Straßen ausbauen will: Den Anfang macht 2021 die Straße Am Moor, 2024 ist die Straße Thünen dran, und für 2027 ist der Ausbau der Bassener Dorfstraße geplant. „Jedes Jahr zur Haushaltsplanung ist dem Ausschuss für Umwelt und Gemeindeentwicklung der Stand der Planung sowie eine Kostenübersicht zu der jeweils aktuellen Planung beziehungsweise Baumaßnahme zur Verfügung zu stellen“, heißt es. Axel Junge wies noch darauf hin, dass die Richtlinie nicht für die nächsten 25 Jahre unverändert Bestand hat: Künftigen Gemeinderäten sei es vorbehalten, sie aus sachlichen Gründen zu ändern oder zu aktualisieren. Ralf Großklaus (SPD) bat darum, einzfügen, dass die Prioritätenliste nach fachlichen Kriterien erstellt wird. „Denn es wird ja ingenieurtechnisch beurteilt, welche Straße als nächstes ausgebaut werden soll“ – und nicht danach, wo etwa die sympatischsten Menschen wohnten.

Die Aufwendungen und Investitionen im Teilhaushalt 2020 stellte Axel Junge stellvertretend für den Fachbereichsleiter Bauen und Wohnen, Harald Röttjer, vor. Der Teilhaushalt bildet 19 Prozent der Gesamtaufwendungen ab, bei den Investitionen sind es 65 Prozent aller für 2020 geplanten Maßnahmen.

6,3 Millionen Euro hat die Gemeinde für seine Aufwendungen angesetzt. Darunter entfallen 120 000 Euro auf Bauleitplanung, Gutachten und Vermessungen, rund 1,2 Millionen Euro auf die Umlage für den Abwasserzweckverband, 300 000 Euro auf die Erstellung eines Straßenkatasters, sowie insgesamt 615 000 auf Straßenunterhaltung (davon 400 000 für Tiefbau) und 152 000 auf Straßenbeleuchtung.

Mittel für die Sanierung des Oyter Sees aus 2019 werden gegebenenfalls nicht als Haushaltsrest mitgenommen, sondern im Haushaltsplan 2020 neu eingestellt, sagte Kämmerin Cordula Schröder auf Nachfrage von Reena Saschowa (Bündnis 90/ Die Grünen). Kleinere Maßnahmen, wie die Erweiterung des Strandbereichs, wollte die Gemeinde eigentlich noch in diesem Jahr in Angriff nehmen. Sofern dies nicht geschieht, würden diese Mittel sonst verfallen.

Marcus Neumann (SPD) regte an, das Budget für den Straßenbau zu erhöhen, weil die Gemeinde noch rund 900 000 Euro an Maßnahmen aus 2019 als Haushaltsreste „mitschleppt“. Das lehnte Junge ab: „Wir wären schon froh, wenn wir 400 000 Euro an Tiefbauarbeiten abarbeiten könnten.“ Angesichts fehlender Straßenbauingenieure sei es unrealistisch, sich noch weitere Baumaßnahmen vorzunehmen.

Im Investitionsprogramm für 2020, das rund 9,6 Millionen Euro umfasst, hat die Gemeinde Folgendes vorgesehen: 1,9 Millionen Euro für den Stadtumbau West, 400 000 Euro für den Stichweg an der Lise-Meitner-Straße, 293 000 Euro für den barrierefreien Umbau der Bushaltestellen und 275 000 Euro für Geräte und Maschinen für den Bauhof. Axel Junge wies darauf hin, dass einige dieser Investionen durch Fördermittel von Bund und Land bezuschusst werden. So müsse die Gemeinde den Stadtumbau West nur zu einem Drittel bezahlen, der barrierefreie Umbau der Bushaltestellen werde zu 87,5 Prozent gefördert.

Den Teilhaushaltsplan für 2020 empfahl das Gremium einstimmig. ldu

Anlieger frei

Anfang Oktober hatte der Rat für die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge zum Jahresanfang 2020 gestimmt. Um die Einnahmeverluste zu kompensieren, werden mit Jahresbeginn 2020 die Grundsteuerhebesätze A und B von 320 auf 460 Prozent erhöht. Die Gemeindeverwaltung geht davon aus, dass Oyten durchschnittlich 554 000 Euro pro Jahr für den Straßenausbau benötigt.