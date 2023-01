Marco Schaubitzer verstärkt Oytener Führungsetage

Von: Petra Holthusen

Teilen

Marco Schaubitzer (39) wechselt aus dem Achimer Rathaus in die Oytener Gemeindeverwaltung und übernimmt dort ab Mai die seit dem vorigen Sommer vakante Leitung des Fachbereichs Gemeindeentwicklung. © Laue

Oyten – Nach langer Suche ist die Gemeinde Oyten fündig geworden: Marco Schaubitzer (39) übernimmt ab Mai die Leitung des Fachbereichs Gemeindeentwicklung in der Oytener Verwaltung. Das Gute lag getreu dem Sprichwort ganz nah: Schaubitzer wechselt aus dem Achimer Rathaus in die Nachbargemeinde. Das teilt Bürgermeisterin Sandra Röse mit. Schaubitzer macht die Führungsriege im Oytener Rathaus ab Mai wieder komplett. Die Leitung des Fachbereichs Gemeindeentwicklung mitsamt Bau- und Planungsamt ist seit Juni vorigen Jahres vakant.

In der Achimer Stadtverwaltung leitet Schaubitzer die Abteilung Liegenschaftsmanagement, das frühere Hochbauamt, und ist stellvertretender Fachbereichsleiter Bauen und Stadtentwicklung. Insofern bringt der 39-Jährige zur Freude von Bürgermeisterin Röse „umfangreiche Erfahrung im öffentlichen Bau- und Planungsrecht“ mit.

Marco Schaubitzer ist seit 2004 bei der Stadt Achim beschäftigt. Dort hat er seine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten absolviert und im Anschluss das Fachhochschulstudium als Diplom-Verwaltungswirt abgeschlossen. 2010 wechselte er in den Fachbereich Wirtschaft und Stadtentwicklung. „Ab 2014 hat er einen Weiterbildungsstudiengang mit dem Schwerpunkt Öffentliches Management belegt. Den Studiengang hat er 2018 mit dem Abschluss Master of Public Administration beendet. Neben einschlägigen Erfahrungen im Umgang mit komplexen Infrastrukturprojekten hat ihn auch eine dreijährige Führungskräftefortbildung auf die neue Stelle vorbereitet“, zitiert die Oytener Verwaltungschefin aus der Vita des neuen Führungsmitarbeiters.

Die neue Aufgabe als Fachbereichsleiter reize den 39-jährigen Achimer sehr, und er sehe sich mit seiner Arbeitsphilosophie für die vielen Oytener Bau- und Infrastrukturprojekte gut aufgestellt: „Aktive Gestaltung und Entwicklung funktioniert nur gemeinsam mit allen Beteiligten. Eine strukturierte Vorgehensweise ist enorm wichtig. Die Grundlagenermittlung gehört zu Beginn eines jeden Planungsprozesses zwingend dazu. Projekte müssen frühzeitig zu Ende gedacht werden. Andernfalls treten die Probleme später nach Fertigstellung in der Praxis auf und verursachen Ärger, Nacharbeiten und Kosten“, wird Schaubitzer in der Mitteilung aus dem Oytener Rathaus zitiert. Die besondere Rolle als Führungskraft bewerte er in Zeiten von Fachkräftemangel als eine sehr große Anforderung: „Motivation, klare Zuständigkeiten und effiziente Strukturen sowie der persönliche Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen, der Verwaltungsführung und der Politik“ seien ihm sehr wichtig.

Aus Sicht der Bürgermeisterin ist Schaubitzer „genau das, was der Fachbereich braucht“. Sie sei froh, dem Team damit sowohl Entlastung als auch Führung geben zu können, erklärt Röse „Was wir kriegen, ist Kompetenz, Ambition und das sogar mit regionalem Know-how“, ist die Verwaltungschefin überzeugt. Zudem sei sie sicher, „dass Herr Schaubitzer auch menschlich sehr gut zu uns passt“. Dankbar äußert sich Röse gegenüber ihrem Achimer Amtskollegen, Bürgermeister Rainer Ditzfeld, der die Wechselverhandlungen fair geführt habe – „und das trotz eigener angespannter Personallage“.