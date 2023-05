Ein Herz für das Bauplanungsrecht

Von: Petra Holthusen

Teilen

Marco Schaubitzer (40) leitet im Oytener Rathaus jetzt den Fachbereich Gemeindeentwicklung. „Wir sind sehr froh, dass er da ist“, sagt Bürgermeisterin Sandra Röse. © Holthusen

Oyten – Im Hause Schaubitzer kommt es schon mal vor, dass man sich auch abends auf dem Sofa noch über komplexe Dinge wie das Bauplanungsrecht unterhält. Daran nämlich hat Marco Schaubitzer sein „Herz verloren“, wie er sagt, und auch seine Lebenspartnerin ist in einer öffentlichen Verwaltung tätig. Neben der Leidenschaft für seinen Beruf bringt Schaubitzer jede Menge Erfahrung und Know-how mit ins Oytener Rathaus, wo der Diplom-Verwaltungswirt seit Anfang Mai den Fachbereich Gemeindeentwicklung leitet.

Heute stellte Verwaltungschefin Sandra Röse den neuen Kollegen in der Führungsriege vor. Der 40-Jährige wechselt aus der Achimer Stadtverwaltung nach Oyten. Den Beginn der Zusammenarbeit bezeichnete Röse als vielversprechend. „Wir sind sehr froh, dass er da ist“, sagte die Bürgermeisterin auch mit Blick auf das ersehnte Ende einer fast einjährigen Vakanz: Seit vorigen Juni war die Leitung des Fachbereichs Gemeindeentwicklung unbesetzt. Neun Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehören zu Schaubitzers Team, das die kommunalen Bau- und Infrastrukturprojekte plant, umsetzt und verwaltet. Auch der Bauhof der Gemeinde ist an den Fachbereich angedockt.

Marco Schaubitzer kommt mit „Respekt gegenüber denen, die den Laden verlässlich am Laufen halten“, und will einen „motivierenden, kollegialen Führungsstil“ pflegen: Nur mit einem guten und gefestigten Team, in dem sich alle wohlfühlen könnten, seien die komplexen und dynamischen Prozesse öffentlicher Bauvorhaben zu bewältigen. „Ich bin ein Mensch, der Sachen zu Ende denkt. Das ist wichtig, weil wir eine enorme Verantwortung tragen“, sagt Schaubitzer. Die gemeindliche Planungshoheit sei ein wesentliches Gut und Gemeindeentwicklung ein sehr öffentlichkeitswirksamer Bereich.

Schaubitzers Startphase im Rathaus verläuft planmäßig: „Ankommen, einrichten, Kollegen kennenlernen.“ Wo drückt der Schuh? Welche Projekte stehen an? Um zu verstehen, „wie Oyten tickt“, will er intern wie extern „beobachten, zuhören, analysieren“. Daraus werde sich eine Steuerung ableiten. Großartige neue Baustellen wolle er zunächst nicht aufmachen: „Es gibt genug.“

In der Achimer Stadtverwaltung leitete Schaubitzer zuletzt die Hochbauabteilung und war stellvertretender Fachbereichsleiter Bauen und Stadtentwicklung. Seit 2004 war der gebürtige Wilstedter bei der Stadt Achim beschäftigt, absolvierte dort die Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten und hängte ein berufsintegriertes Fachhochschulstudium zum Verwaltungswirt mit Schwerpunkt Recht an. 2010 wechselte er in den Fachbereich Stadtentwicklung mit der Hauptaufgabe Bauplanungsrecht. In einem Weiterbildungsstudiengang für öffentliches Management sowie einer dreijährigen Führungskräftefortbildung qualifizierte sich Schaubitzer für Leitungsaufgaben. „Davon profitieren wir jetzt“, freute sich Bürgermeisterin Röse. Sie ist zudem überzeugt, dass „die Chemie stimmt“: Im Auswahlverfahren sei Schaubitzer „nicht mit Forderungen, sondern mit Fähigkeiten und Werten“ aufgetreten.

Wohnen bleibt der 40-Jährige zunächst in Achim. „Ruhe und Ausgleich zur Arbeit“ findet er beim Joggen, Fotografieren und Wandern im Wald. Was natürlich nicht ausschließt, unterwegs auch mal über die eine oder andere bauplanungsrechtliche Frage nachzudenken .