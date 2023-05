„Maibaum macht sich am Heimathaus ganz prächtig“

Von: Anne Leipold

Teilen

Mithilfe eines Krans wird der Oytener Maibaum vor dem Heimathaus in die Senkrechte gebracht. © Leipold

Oyten – Blaues und gelbes Band ist um den zehn Meter hohen Stamm gewunden, an dessen Spitze der prächtig geschmückte Kranz prangt. Präzise und routiniert bringt Jörg Warnke mit dem Kran und einigen helfenden Händen den Maibaum in die Senkrechte und verkeilt ihn sicher in der Verankerung, während die Umstehenden gebannt zusehen, fotografieren und filmen.

Nach jahrelanger pandemiebedingter Zwangspause lässt Oyten die Tradition des Maibaumaufstellens in diesem Jahr wieder aufleben – und zwar am neuen Standort Heimathaus. Und zu dem Fest am 1. Mai finden sich viele Gäste ein.

„Der Maibaum macht sich hier ganz prächtig“, sagt Hans-Joachim Blohme, Vorsitzender der gastgebenden Vereinigung der Selbstständigen (VdS), zur Eröffnung des Maibaumfests. „Wir wollten eine weitere Veranstaltung haben, bei der sich die Oytener Bürger zusammenfinden und die sie gemeinsam gestalten können“, erzählt Blohme. Und: „Der Maibaum passt prima ins Ortsbild.“

2007 hat die VdS daher die aus dem süddeutschen Raum stammende Tradition begonnen und im Jahr darauf den TV Oyten als ersten Verein an ihrer Seite gehabt. Damals haben die Fußballer die Patenschaft für den Maibaum übernommen und den Kranz geschmückt. Weitere Vereine in der Historie folgten als Maibaumpaten. Dieses Jahr haben die Handballer des TV Oyten das Schmücken in die Hand genommen und gleichzeitig die Verköstigung der Festgäste. Den Baumstamm haben die Landschaftspfleger der „Wühlmäuse“-Gruppe gestellt und gemeinsam mit dem Heimatverein für das Fest vorbereitet, während sich Oytens Marktmeister Manfred Masanek um die Organisation gekümmert hat.

Erstmals bildet das Heimathausgelände die Kulisse für den Maibaum, weil der ursprüngliche Standort im Biergarten der Gaststätte „Zum Alten Krug“ mit deren Schließung wegfiel. „Vom Ambiente her passt es wunderbar in den Hof des Heimathauses“, sagt Blohme. Zukünftig würde die VdS den Maibaum gerne dauerhaft zwischen Heimathaus und Rathaus aufstellen und ihn passend zur Jahreszeit schmücken – etwa mit einem Adventskranz in der Vorweihnachtszeit – und ansonsten die Oytener Fahne daran wehen lassen. Dieses Jahr aber wird er nur bis nach Pfingsten stehen bleiben.

„Gerade nach der Coronazeit ist das Beisammensein weniger geworden“, stellt Blohme fest. „Mit dem Aufstellen des Maibaums pflegen wir das Gemeinsame und wir sehen, dass die Menschen jetzt gerne wieder zusammenkommen.“ Und zwar gut gelaunt bei bestem Wetter, musikalischer Unterhaltung von Herbert Jäger, einer Runde Marillenschnaps, die die VdS ausgibt und zu der Günter Klann, Vorsitzender des TV Oyten, „wunderbare Stunden“ wünscht.