Vollsperrung für Oytener Kreiselbau ab Mai

Von: Petra Holthusen

Der Kreisel an der A1-Zufahrt Richtung Hamburg (rechts) nimmt Formen an. © Walter

Oyten – Bislang geht der im Juli vorigen Jahres in Oyten begonnene Bau der Kreisverkehrsanlage an der Achimer Straße in Höhe der A1-Anschlussstelle Richtung Hamburg recht geräuschlos und ohne nennenswerte Sperrungen vonstatten. Das wird sich nach derzeitigem Planungsstand ab Anfang Mai ändern.

Dann muss die Landesstraße zwischen Achim und Oyten im Bereich der Kreiselbaustelle für voraussichtlich acht Wochen komplett dichtgemacht und der motorisierte Verkehr weiträumig umgeleitet werden. Das berichtet Michael Bruns, Projektverantwortlicher im Ressort Bau und Planung der Gemeindeverwaltung.

Wer in dieser Zeit von Oyten nach Achim oder umgekehrt fahren will, muss die Baustelle also umgehen, beispielsweise über Bassen. Die Strecken plant Bruns gerade in Abstimmung mit der zuständigen Verkehrsbehörde und insbesondere in enger Absprache mit der Stadt Achim: Die Belastung durch Schleichverkehre auf Nebenstraßen und in Wohngebieten in Embsen und Borstel gelte es durch die sorgfältige Ausschilderung von gesperrten Bereichen und Umleitungsstrecken zu vermeiden.

Das Auffahren auf die A1 in Richtung Hamburg wird aus Richtung Achim auch in der Sperrphase möglich sein: Dafür wird Bruns zufolge eine Umleitung durch den neuen Oytener Gewerbepark südlich der A1 über die Marie-Curie-Straße eingerichtet. Diese bisherige Sackgasse wurde im Zuge der Bauarbeiten bereits verlängert und als einer von vier Armen an den künftigen Kreisel herangeführt. Den 2015 eingeweihten Gewerbepark über die Marie-Curie-Straße direkt an die Autobahn anzubinden, war Anlass und Ziel des jahrelang geplanten Kreiselbaus. Ab Mai soll dieser Durchstich zur A1-Auffahrt zumindest vorübergehend schon befahrbar sein.

In einer zweiten – voraussichtlich dreiwöchigen – Sperrphase nach den besagten acht Wochen soll der Verkehr von Achim nach Oyten und somit auch zur A1-Anschlussstelle Richtung Bremer Kreuz wieder rollen und „nur die Auffahrt Richtung Hamburg nicht möglich sein“, erläutert Bruns.

Für Radfahrer soll das Baustellenareal übrigens möglichst jederzeit passierbar sein: Der Fuß-/Radweg über die Autobahnbrücke auf der Westseite der Achimer Straße bleibt Bruns zufolge „mit hoher Wahrscheinlichkeit für die meiste Zeit offen“.

Um weitgehend auf Vollsperrungen der Landesstraße verzichten und den Verkehr bei laufenden Bauarbeiten aufrecht erhalten zu können, hatte die Gemeinde von Beginn an mit einer längeren Bauzeit geplant. Aber auch der ins Auge gefasste Fertigstellungstermin Ende Juni/Anfang Juli wird nicht zu halten sein. Bis es auf der Achimer Straße im Kreisel rund geht, dürfte es nach Bruns’ Schätzung eher Spätherbst werden. Für zeitliche Verzögerungen hätten bisher unter anderem geschrumpfte personelle Kapazitäten bei den von längeren Krankheitsphasen gebeutelten Baukolonnen geführt sowie anhaltende Temperaturen unter vier Grad Celsius, die den Betonbau ausgebremst hätten. Zu Materialengpässen sei es bislang eher nicht gekommen.

Neben dem Zeitrahmen wird der Kreiselbau auch den Kostenplan überschreiten. „Es wird teurer“, bestätigt Bruns. Konkrete Zahlen könne er derzeit nicht nennen. Über die Details will der Projektverantwortliche im Rathaus in Kürze die politischen Entscheidungsträger im Gemeinderat informieren.

Im Juli hatte Bruns die reinen Baukosten auf 2,5 Millionen Euro beziffert – plus Nebenkosten für Planung und Baugrundvorbereitung –, allerdings auch auf Risikofaktoren wie galoppierende Materialpreise hingewiesen.