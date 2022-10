Live-Reportage in Oyten über 6000 Kilometer im Kajak

Von: Petra Holthusen

Dirk Rohrbach paddelte 6000 Kilometer im Kajak auf dem Missouri und dem Mississippi. Davon berichtet er auf Einladung des Oyteners Bernd Jakobs am 25. November in einer Live-Reportage im Rathaussaal. © Claudia Axmann

Oyten – 6000 Kilometer im Kajak auf dem Missouri und dem Mississippi: Von der Quelle bis zur Mündung paddelte der Hanauer Abenteurer und Arzt Dr. Dirk Rohrbach auf Nordamerikas längsten Flüssen, von den Rocky Mountains durch die Great Plains und den Mittleren Westen bis in den tiefen Süden zum Golf von Mexiko. „Im Fluss: 6000 Kilometer auf Missouri und Mississippi durch Amerika“ heißt nicht nur Rohrbachs 2020 erschienenes Buch, sondern auch seine Live-Dokumentation, in der der Weltenbummler und Überlebenskünstler seine sagenhafte Reise im Kajak samt atemberaubenden Fotografien schildert.

Am Freitag, 25. November, gastiert Dirk Rohrbach auf Einladung des Oytener Kanusportlers Bernd Jakobs mit der Live-Reportage „Im Fluss“ im Bürgersaal des Oytener Rathauses. Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr. Eintrittskarten gibt es zum Preis von 15 Euro im Vorverkauf bei Papier Meyer in Oyten sowie per E-Mail an die Adresse onlineticketoyten@web.de.

Den gesamten Erlös des Abends will Bernd Jakobs an ein soziales Projekt in der Gemeinde spenden. Der Empfänger steht nach seinen Worten zwar schon fest, soll aber erst am Abend des Vortrags bekanntgegeben werden. Vor fünf Jahren hatte Jakobs den Extrem-Kanuten Rohrbach bereits für eine Live-Reportage nach Ottersberg geholt; Anlass war damals die 40-Jahr-Feier des Ottersberger Kanu-Clubs. An der Wümme hatte Rohrbach sein Publikum mit eindrucksvollen Bildern und Erzählungen an seinem Abenteuer „Yukon – 3000 Kilometer im Kanu durch Kanada und Alaska“ teilhaben lassen. An eben diesem Yukon in Kanada war Bernd Jakobs drei Jahre zuvor zufällig Dirk Rohrbach begegnet. Der verfilmte dort gerade mit einer Fernsehcrew seine Reise für eine fünfteilige Dokumentation, während Bernd Jakobs mit zwei Ottersberger Kanu-Freunden selber auf den Spuren der Goldgräber von Whitehorse bis Dawson City rund 740 Kilometer auf dem Yukon paddelte.

In Oyten geht es am 25. November um Rohrbachs „6000 Kilometer auf Missouri und Mississippi durch Amerika“: In der kalifornischen Wüste hatte sich der heute 54-Jährige ein Kajak aus Holz für die Reise gebaut, war dann in Montana mit Schneeschuhen zur Quelle des Missouri aufgestiegen und den ersten Wasserläufen für 100 Meilen auf einem Moutainbike gefolgt, ehe er seine Reise im Boot fortsetzte. Dabei erkundete der Fotograf und Abenteurer „auf Amerikas wichtigster Lebensader die kleinen Siedlungen und pulsierenden Metropolen an den Ufern“, wie es in der Vortragsankündigung heißt. Er traf auf Nachfahren der Ureinwohner, Musiker, Kapitäne und „River Rats“ – „urige Typen, die sich ein Leben ohne den Fluss niemals vorstellen könnten“. Majestätische Berge und endlose Prärie, gigantische Staudämme und Riesenfrachter, Baumwollfelder und Delta-Blues: Missouri und Mississippi erzählen viele Geschichten auf dem langen Weg durch „Amerikas Heartland“.

Dirk Rohrbach spricht von seiner bisher epischsten Reise: „Monatelang allein auf dem viertgrößten Flusssystem der Erde. Brachiale Unwetter, zermürbende Stürme, schwelende Hitze. Das Vorankommen wird zur Herausforderung, eine Auseinandersetzung mit Naturgewalten und sich selbst. Und zu einem unvergesslichen Abenteuer.“

Der Oytener Kanusportler Bernd Jakobs (l.) begegnete Dirk Rohrbach vor acht Jahren persönlich am Yukon in Kanada. © Archiv