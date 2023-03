Liebesgeste auf Oytener Marktplatz

Von: Petra Holthusen

Zu Fußwaschungen als Geste des Dienens laden der Oytener Pastor Michael Weiland und seine Bassener Kollegin Silke Oestermann auf dem Wochenmarkt am Gründonnerstag ein. Rewe-Marktinhaber Christian Seidel befüllt für die Kinder süße Osternester und die beiden Hausmeister aus dem Rathaus schlüpfen in Hasenkostüme – sehr zum Vergnügen auch von Bürgermeisterin Sandra Röse und Marktmeister Manfred Masanek. © Holthusen

Oyten – „Kirche mal anders: draußen und dort, wo die Menschen sind“ – das haben sich Pastorin Silke Oestermann und ihr Kollege Michael Weiland von der evangelischen St.-Petri-Gemeinde Oyten für Gründonnerstag überlegt. Mit Schüsseln, Seife und Handtüchern kommen die beiden am 6. April zum Wochenmarkt am Heimathaus und bieten Besuchern an, ihnen die Füße zu waschen – „in biblischer Tradition als Zeichen des Dienens“, erklärt Oestermann. Auch wenn vielleicht nicht so viele den Mut aufbrächten, sich auf dem Marktplatz die Füße waschen zu lassen, so werde die Aktion auf jeden Fall Neugier wecken – „und wir kommen mit den Menschen ins Gespräch“, ist Weiland überzeugt.

Gründonnerstag als kirchlichen Feiertag zum Auftakt der Osterfeierlichkeiten hätten die meisten „gar nicht auf dem Schirm“, weiß Pastorin Oestermann. Am Gründonnerstag, dem Tag vor seiner Kreuzigung, feierte Jesus mit seinen Jüngern das letzte Abendmahl und wusch ihnen als Ausdruck seiner Demut die Füße. Die evangelische Kirche erinnert daran zumeist mit einem Tischabendmahl, die katholische, allen voran der Papst, mit der symbolischen Fußwaschung. In den vergangenen Jahren pandemiebedingt sowieso nicht möglich, sind die Rituale ein wenig in den Hintergrund geraten. „Jetzt gehen wir als Kirche damit raus und tragen das Angebot auf den Marktplatz“, sagt Oestermann.

Ein Abendmahl schien den Pastoren dafür nicht passend, die Fußwaschung schon. „Es ist ein wunderbares Zeichen der Gastfreundschaft und eine Liebesgeste“, verdeutlicht Weiland. „Einer diene dem anderen“ – diese Symbolik „wollen wir nicht als Schatz in der Kirche horten, sondern damit nach draußen gehen“. Für das Ritual bringen die Pastoren alles Notwendige mit, sogar eine duftende Fußcreme. Von 15 bis 17 Uhr laden die Oytener Seelsorger, unterstützt von Prädikantin Ingrid Rojem, am Gründonnerstag auf dem Wochenmarkt zur Fußwaschung ein – wohl wissend, dass das Angebot für einige zu intim sein wird. „Aber wir wollen darüber mit den Menschen ins Gespräch kommen – einfach da sein“, betont Oestermann. Bei diesem Wochenmarkt werde somit „für Leib und Seele gesorgt“, sagt Weiland.

Für glänzende Kinderaugen sollen am Markttag von 14.30 bis 18.30 Uhr lecker gefüllte Osternester sorgen, die Marktmeister Manfred Masanek an und zwischen den Ständen verstecken will. Die Süßigkeiten für die Strohnester spendiert Rewe-Marktinhaber Christian Seidel. Wer ein Nest findet, darf es behalten und den Inhalt verputzen. „Aber pro Kind nur eins, höchstens zwei, damit für alle genug da ist“, sagt Masanek vorsorglich. Auch große Leute sollen auf dem vorösterlichen Wochenmarkt ihren Spaß haben: Dafür schlüpfen zwei Hausmeister der Gemeinde Oyten in plüschige Hasenkostüme und verteilen Süßes an Besucher.