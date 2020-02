Letzter Schritt zur geänderten Ortssanierung

Ohne Deepen-Bund-Kreisel, mit Erweiterung: Oytener Rat befasst sich abschließend mit Thema

+ Ein Kreisel von riesigen Ausmaßen war hier an der Einmündung Im Deepen Bund / Landesstraße angedacht. Er dürfte mit dem Ratsbeschluss zur Herausnahme des gesamten Bereichs aus dem Sanierungsgebiet endgültig gestorben sein. Foto: Laue

Oyten – Weitgehend ausdiskutiert dürfte schon seit einiger Zeit das Thema sein, mit dem sich der Oytener Gemeinderat auf seiner Sitzung am Montag, 10. Februar, ab 19.30 Uhr im Rathaussaal vor allem befasst. Es geht um den letzten formellen Beschluss zur Erweiterung des Sanierungsgebiets Oyten-Ortszentrum, um die Grundstücke an der Hauptstraße 50 bis 80 und Am Triften 8 beziehungsweise die Streichung des Teilbereichs Ortseingang West aus der Sanierungsplanung. Dort war der ursprünglich vorgesehene Kreisel zur Verkehrsberuhigung an der Einmündung Deepen Bund / Landesstraße im Rahmen der Städtebauförderung nicht umsetzbar. Daher sollen diese Flächen aus dem Sanierungsgebiet ausgegliedert werden. Auch die Ausgleichsbeträge für Anwohner entfallen mit der Streichung. Teile der Beethoven- und Bachstraße wären mit betroffen gewesen.