Lernen am Laptop

Oyten - Von Petra Holthusen. Nach der Mittagspause ist Mathe dran. „Wir sind bei den Variablen“, ruft Klassenlehrer Sven Geffken-Welk seiner 8b im Jahrgang Nautilos an der IGS Oyten kurz ins Gedächtnis und schreibt zum Aufwärmen eine Aufgabe ans Whiteboard: x + a + x - a = ?

Das wird fix im Gespräch gelöst, und spätestens ab jetzt würden in jeder anderen Klasse Mathebücher aufgeschlagen und Arbeitsblätter rausgekramt. Nicht in der 8b: Die 24 Schülerinnen und Schüler sitzen vor ihren startbereiten Laptops. „Im Ordner Nautilos b findet ihr die Liste zu den Bausteinen“, sagt Geffken-Welk an, „hat jeder seinen Baustein? Dann Einzelarbeit. Partnerarbeit auf Anmeldung.“ Und los geht's. Lernen am Bildschirm – Matheunterricht digital. Seit Mittwoch ist die 8b offizielle Laptop-Pilotklasse an der Integrierten Gesamtschule.

Der Einzug der digitalen Informations- und Kommunikationstechnologie in den Unterricht ist nach Worten von Geffken-Welk überfällig. Er unterrichtet an der IGS Oyten Mathe, Physik und Informatik, ist Teil der kollegialen Schulleitung und der internen pädagogischen Arbeitsgruppe Medienbildung. Denn für diese „müssen wir was tun, da hinken wir ein bisschen hinterher“, sagt der Fachlehrer.

In fünf bis sechs Jahren, so das Ziel, sollen alle der rund 800 IGS-Schüler mit digitalen Endgeräten arbeiten, lernen, forschen, kommunizieren. Neben dem elektronisch verfügbaren Unterrichtsmaterial, das auf dem schulinternen Server hinterlegt wird, steht das Internet für Recherchen zur Verfügung. Abgesehen vom Beherrschen der Technik lernen die Jugendlichen so gleichzeitig, Informationen aus dem Netz zu filtern und zu bewerten und „welcher Quelle sie vertrauen können und welcher nicht“, sagt Geffken-Welk. Unerlässliches Rüstzeug für die digitale Welt von heute.

Die Einführung des Laptop-Unterrichts erfolgt Schritt für Schritt. Viel ist zu bedenken. Neben Fragen von Datenschutz und Geräteversicherung als erstes die technischen Voraussetzungen. „Wir müssen erstmal schauen, wie wir infrastrukturell aufgestellt sind“, wie sich WLan und Stromnetz verhalten, wenn in einem Raum 30 Rechner gleichzeitig auf Hochtouren arbeiten. Deshalb startet das Modell zunächst in einer Klasse, nämlich in der von IT-Lehrer Geffken-Welk und des Ko-Klassenlehrers Thomas Koch.

Am Anfang stand die Gerätefrage: „Im Grunde müsste die Schule die Laptops stellen“, so Geffken-Welk. Aber das ist finanziell nicht drin. Deshalb wurde mit den Eltern vereinbart, dass die Schüler eigene Laptops mitbringen. „Bring Your Own Device“ heißt das Modell, nach dem private mobile Endgeräte in die Netzwerke von Unternehmen oder eben Schulen integriert werden.

Auch wenn ältere Laptops mit vier Gigabyte Arbeitsspeicher für die vorgesehenen Anwendungen völlig ausreichend seien, könnten sich dennoch nicht alle Familien ein solches Gerät für die schulische Nutzung leisten – laut schulweiter Umfrage etwa zehn Prozent nicht, weiß Geffken-Welk. Zwar springe die IGS hier mit Schulrechnern ein, aber generell müsse im Interesse der Kinder noch eine sozialverträgliche Lösung gegen mögliche Diskriminierung gefunden werden.

In der Pilotklasse startet der Laptop-Unterricht mit den digitalisierten Mathe-Bausteinen, die nebenbei ganz Berge von Papier einsparen. Die anderen Schulfächer sollen peu à peu mit der Einstellung ihres Unterrichtsmaterials folgen. Beim Arbeiten können die Schüler auch auf Audiodateien und Erklär-Videos zurückgreifen, teils selbst gedreht von Geffken-Welk. Der Unterricht werde sich verändern, sagt der Lehrer, der eine Steigerung von Lernlust und Lernerfolg erwartet – allein wegen der programmierten Feedback-Impulse von Rechner zu Schüler und weiter von Schüler zu Lehrer. Kollege Computer gibt durch schnelle Fehleranalyse verlässliche Anstöße zu Nachfragen und Austausch, wenn etwas noch nicht verstanden wurde.