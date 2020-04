Leiser und leicht effizienter

Hoch hinaus hebt der Kran die Flügel eines Windrads in Uthlede bei Hagen im Bremischen. Es ist mit 150 Meter etwas kleiner als das Windrad am Bultensee. Foto: Energiekontor

Oyten - Von Lisa Duncan. Nicht unumstritten ist das Vorhaben der Firma Energiekontor, ein Windrad in der Nähe des Bultensees, auf dem Grenzgebiet zwischen Bremen und Oyten, aufzustellen. Bürgerproteste begleiteten die Planungen von Anfang an (wir berichteten). Jetzt hat das Unternehmen einen Änderungsantrag bei der Stadt Bremen gestellt. Die Unterlagen dazu sind ab Mittwoch, 22. April, für die Öffentlichkeit unter dem Link www.energiekontor.de/weabultensee.html einsehbar, teilte Projektentwickler Markus Straeten gestern mit. Nötig wurde die Änderung durch die Insolvenz des zunächst beauftragten Anlagenbauers Senvion.

„Da wir den Standort nicht aufgeben wollten, haben wir den Markt nach anderen passenden Anlagenherstellern abgesucht“, berichtet Straeten. Das Problem: Die meisten Hersteller von Windenergieanlagen (WEA) hätten sich mittlerweile auf den Bau deutlich größerer Windräder (mit Gesamthöhen von bis zu 240 Metern) verlagert. „Aber das hätte hier nicht gepasst“, betont der Projektentwickler. Schließlich wurde Energiekontor beim WEA-Hersteller Nordex fündig. Das Modell „N117-3.6“ entspricht mit einer Höhe von 178,5 Metern etwa den bisherigen Vorgaben – Senvion hätte 176 Meter hoch gebaut. „Die neue Anlage bringt eine leicht höhere Leistung, und das Interessante dabei: Sie ist auch leiser“, führt der Diplom-Ingenieur aus. In Zahlen beträgt die Leistung des umgeplanten Windrads 3 600 Kilowatt (vorher: 3 370 kW). Es kann rund 200 000 Haushalte mit Strom versorgen.

In ein paar weiteren technischen Details weicht die neue Planung von der alten ab: Das Fundament vergrößert sich leicht von 20 auf 23,2 Meter Durchmesser. Während das Senvion-Modell mehr auf der Oberfläche gebaut worden wäre, geht die WEA von Nordex mehr in die Tiefe. Das berührt laut Straeten das Thema Grundwasserabsenkung: „Mit Senvion hätten wir keine Absenkung machen müssen, aber mit der Nordex-Anlage schon.“ Zudem gerate der Hügel obendrauf entsprechend kleiner.

Für eine behördliche Genehmigung hatte Energiekontor zwei Möglichkeiten: 1. das öffentliche Verfahren, 2. das vereinfachte Verfahren. „Ein öffentliches Verfahren ist laut Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz nicht erforderlich, da wir nur eine einzige Anlage aufstellen wollen“, stellt Straeten fest. „Trotzdem ist dieser Weg natürlich der charmantere, weil Bürger die Möglichkeit haben, Einwendungen zu machen.“ Tatsächlich hatte sich Energiekontor bereits für den Weg des öffentlichen Verfahrens entschieden, „und dann kam Corona“. Weil sich nun aber eine Bürgerbeteiligung angesichts von Anti-Corona-Abstandsregeln und für den Publikumsverkehr geschlossenen Rathäusern schwierig gestaltet, sei das Unternehmen auf das vereinfachte Verfahren umgeschwenkt.

„Wir wollen aber die Gutachten auf unserer Internetseite zugänglich machen“, so Straeten. Die Bremer Stadtverwaltung habe Energiekontor gebeten, die Informationen der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Folgende Unterlagen will Energiekontor auf seine Internetseite stellen: landschaftspflegerischer Begleitplan, schalltechnisches Gutachten, Schattenwurfgutachten, Lageplan sowie eine Gegenüberstellung der ursprünglich genehmigten WEA mit der WEA im Änderungsantrag. „Wir machen das auch zum ersten Mal, zumindest in Deutschland“, räumt Markus Straeten ein. In anderen Ländern, etwa Großbritannien, sei es gang und gäbe, dass Firmen Internetseiten für Projekte erstellen.

Den Änderungsantrag hatte Energiekontor am 31. März bei der Bremer Baubehörde gestellt. Dieser werde zurzeit geprüft, eine Vorprüfung sei bereits erfolgt. In der Zwischenzeit – Straeten geht davon aus, dass die Prüfung mindestens drei bis vier Monate dauert – können Bürger an die Stadtverwaltung Stellungnahmen zu dem Projekt schreiben. Energiekontor wird die Fragen dann im Auftrag der Behörde beantworten.

Den weiteren Zeitplan optimistisch betrachtet – Corona inklusive – rechnet Straeten frühestens im ersten Quartal 2022 mit einem Baustart.