Leicht skurril, aber immer lustig

Jürgen Puls liest seine Geschichte „Im Dunkeln“ in der Gemeindebücherei Oyten

+ Jürgen Puls liest. Foto: kvs

Oyten - Von Kjara Von Staden. Es wimmelt nur so von kuriosen Dingen und Lebewesen in Jürgen Puls’ Kurzgeschichte „Im Dunkeln“: Frauen, deren Zuneigung wie ein Ping-Pong-Ball von einem Mann zum anderen springt; Kater, die eine lebende Maus zu viel gefuttert haben; sprechende Elche, die einfach so in fremde Häuser marschieren und nach „Weibern und was Ordentlichem zum Saufen“ verlangen. Puls packt am Mittwochabend, als er seine Geschichte in der Gemeindebücherei Oyten vorliest, alles aus: Liebe, Zwist, Freundschaft, Eifersucht, Witz – die ganze Palette.