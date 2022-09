Bassen feiert vier Tage lang Erntefest

Wagenkorso und Partynächte

+ © Woelki Das Erntebrautpaar Bea Junge und Patrick Schreiber eröffnet am 1. September das 71. Bassener Erntefest. © Woelki

Bassen – Das Warten hat ein Ende: Drei Jahre nach der letzten großen Sause vor Corona will Bassen jetzt wieder vier Tage lang „feiern, was das Zeug hält“, kündigen die Erntefest-Organisatoren vom Bassener Dorfgemeinschaftsverein Blocks Huus an. Zum traditionellen Termin am ersten September-Wochenende und mit dem gewohnten vollen Programm steigt in gut drei Wochen das 71. Erntefest. Die Vorbereitungen sind in vollem Gange. Am Sonntag wurde nach altem Brauch mit historischem Gerät das Korn für die große Bassener Erntekrone gemäht.

Ein stattlicher Korso machte sich am Nachmittag vom Blocks Huus auf den Weg bis ans Ende der Dohmstraße, um auf einem Roggenfeld das von Rainer Bruns spendierte Getreide zu mähen und die für die Erntekrone benötigten Garben zu binden. Neben der Erntecrew um Andreas Rathjen mit seinem alten Mähbinder und Orga-Teamleiter Torsten Knobelsdorf sowie allerhand Schaulustigen war natürlich auch das Erntebrautpaar 2022 mit dabei: Bea Junge und Patrick Schreiber.

Die beiden werden auch am Donnerstag, 1. September, um 19 Uhr die Erntefahne vor Blocks Huus hissen und damit das 71. Bassener Erntefest offiziell einläuten. Kurz danach startet in der Festscheune das gemeinschaftliche Binden der Erntekrone, zu dem tatkräftige Helfer aus dem Dorf immer willkommen sind. Um der Staubentwicklung und trockenen Kehlen entgegenzuwirken, sticht das Erntebrautpaar um 20.30 Uhr das obligatorische Fass Freibier an.

Am Freitag, 2. September, startet das Festprogramm um 19.30 Uhr mit dem Laternenumzug der jüngsten Bassener. Treffpunkt ist vor Blocks Huus. Von dort geht es über Bassener Dorfstraße, Dohmstraße, Nelkenweg, Narzissenweg, Kornblumenweg, Mohnblumenweg, Akeleiweg, Große Straße und Heckenweg zurück zum Festplatz. Unterwegs legen die Laterneläufer auf dem alten Feuerwehrplatz, an der Grundschule und am Spielplatz jeweils einen kurzen Halt ein, um gemeinsam zu singen. Um 20.30 Uhr beginnt die Kinderdisco und nach deren Ende gegen 21.30 Uhr die legendäre Bassener Disco-Nacht. Ein DJ legt in der Festscheune zum Tanzen und Feiern open end auf.

Am Samstag, 3. September, steuert das Bassener Erntefest auf seinen Höhepunkt zu: Ab 13 Uhr formieren sich die Festwagen auf der Feldstraße bei Blocks Huus. Die Zufahrt ist wie immer nur über den Köbens möglich. Nachdem Erntebräutigam Patrick Schreiber erfolgreich die Herausgabe seiner Erntebraut Bea Junge samt Kornkrone gefordert und das Paar seinen Festwagen bestiegen hat, setzt sich der Festzug gegen 14.30 Uhr in Bewegung.

Der Wagenkorso rollt laut Planung der Veranstalter von der Feldstraße über Bassener Dorfstraße, Im Dorfe, Langer Berg, Borsteler Straße, Hoher Acker, Dohmstraße, Kornblumenweg, Tulpenweg, Mohnblumenweg, Kornblumenweg, Calshop, Brammer, Egypten, Am Holze, Köbens, Kronskamp, Heckenweg, Bassener Dorfstraße und Feldstraße wieder zurück zum Festplatz und parkt dort auf der Wiese. Nach der für etwa 17 Uhr erwarteten Ankunft der Erntewagen werden die drei schönsten Modelle prämiert und startet in der Scheune nahtlos die Open-End-Sause mit Musik vom DJ.

Erstmals haben die Veranstalter die Anzahl der Erntewagen von Jugendlichen und Erwachsenen auf 40 begrenzt. Reine Kindergruppen sind von dieser Rechnung ausgenommen. Ausuferndem Partygedränge auf den Ladeflächen beugt eine weitere Neuerung vor: „Auf einem Erntewagen sind maximal 20 Personen zugelassen“, informieren die Organisatoren. Und: „Wir legen Wert auf anspruchsvolle Mottowagen und möchten keine schmucklosen Holzplattenwagen mehr.“

Der Festsonntag, 4. September, beginnt traditionell um 10 Uhr mit dem Erntegottesdienst im Gemeindezentrum Bassen. Auf der anderen Straßenseite in Blocks Huus schließt sich um 11 Uhr ein Frühschoppen an. Ab 12 Uhr gibt"s Erbsensuppe für alle, ab 14.30 Uhr frisch gebackenen Butterkuchen nach Oma’s Rezept. Nachmittags trudelt das Erntefest gemächlich aus – um 16.30 Uhr ist offiziell Zapfenstreich und Einholen der Erntefahne.