Landkreis Verden: Geldautomat bei Oyten gesprengt

In der Nacht auf Freitag ist bei Oyten im Landkreis Verden ein Geldautomat gesprengt worden. Aktuell ermitteln Beamte vor Ort das Tatgeschehen.

Oyten – Einsatz für die Polizei in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 27. Januar 2023. In einem Kombimarkt in Oyten (Landkreis Verden) in Niedersachsen ist in der Nacht auf Freitag ein Geldautomat gesprengt worden.

Landkreis Verden: Geldautomat in der Nacht auf Freitag bei Oyten gesprengt

Laut Polizeiangaben vom Morgen sind die genauen Umstände der Tat und die Höhe des Schadens zunächst unbekannt. Die Beamten ermitteln vor Ort. (mit Material der dpa)