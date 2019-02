Landesvater Weil unterstützt Oetjen im Wahlkampf

Oyten - Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) ist am Samstag kommender Woche, 2. März, in Oyten, um den SPD-Bürgermeisterkandidaten Heiko Oetjen im Wahlkampf zu unterstützen. Der Landesvater betonte in einer Pressemitteilung vorab den guten Draht Oetjens nach Hannover, wo sich beide am vergangenen Samstag bei einer Konferenz der SPD-Fraktionsvorsitzenden aus den Kreistagen und Stadt- und Gemeinderäten Niedersachsens mit Mitgliedern der Landesregierung trafen.

Heiko Oetjen führt bekanntlich sowohl die SPD-Fraktion im Kreistag Verden als auch im Oytener Gemeinderat als Vorsitzender an. Zudem waren auch der Niedersächsische Innenminister Boris Pistorius und die SPD-Landtagsfraktionsvorsitzende Johanne Modder bei der Konferenz dabei, die im SPD-Fraktionssaal im niedersächsischen Landtag stattfand. Heiko Oetjen wurde von Ralf Großklaus begleitet, dem stellvertretenden SPD-Fraktionsvorsitzenden im Oytener Gemeinderat.

Stephan Weil, der zuvor in Verden Station macht, wird am Samstag, 2. März, ab 12.30 Uhr in Oyten sein, um bei der Veranstaltung „Auf ein Wort“ interessierten Bürgerinnen und Bürgern Rede und Antwort zu stehen bei Fragen, die ihnen auf den Nägeln brennen. Die Moderation übernimmt Bürgermeisterkandidat Heiko Oetjen. Schauplatz ist das Schützenhaus in Oyten an der Jahnstraße. Ebenfalls vor Ort sein werden die SPD-Landtagsabgeordnete Dr. Dörte Liebetruth sowie Landrat Peter Bohlmann (SPD). Für Essen und Trinken ist gesorgt.

Eingeladen sind alle Bürgerinnen und Bürger aus Oyten und umzu, die ihre Fragen direkt an den Ministerpräsidenten stellen möchten. „Ich freue mich sehr, dass Stephan Weil trotz seines randvollen Terminkalenders so kurzfristig Zeit gefunden hat, Oyten zu besuchen und mich zu unterstützen. Es macht sich eben bezahlt, wenn man wie ich einen guten Draht nach Hannover hat und man dort Türen für Oyten öffnen kann“, betont Heiko Oetjen, der am 26. Mai als Kandidat der SPD zur Wahl für das Bürgermeisteramt in Oyten antritt.

Für Oetjen ist der Termin mit Weil der offizielle Auftakt zum Wahlkampf. Oetjen verweist in diesem Zusammenhang auf seine Webseite www.heiko-oetjen.de und auf seinen Facebook-Auftritt www.facebook.com/HeikoOetjenBuergermeisterFuerOyten.