IGS Oyten: 2021 steigt die erste Abi-Feier

Oyten - Im Sommer 2021 kann Bürgermeister Manfred Cordes den ersten Abiturienten an der IGS Oyten zum Abschluss gratulieren – denjenigen Schülern, die nun als erste ab August 2018 in der Oberstufe der Integrierten Gesamtschule die Hochschulreife ansteuern können. Die Einrichtung dieser Oberstufe an der IGS hat die Landesschulbehörde am Donnerstag genehmigt.

Sehnlich haben Schule und Gemeinde auf die Nachricht gewartet, groß war heute die Freude, als Verwaltungsspitze, Ratsmitglieder, Schulleitung, Lehrer und Eltern mit einer Tasse Kaffee in der Mensa auf den Erfolg anstießen und sich zusammen mit den Neuntklässlern der IGS – dem Gründungsjahrgang, aus dem viele 2018 die ersten Elftklässler sein werden – zum Jubelfoto aufstellten.

Mit Einrichtung der Oberstufe werde die Installation der 2012 mit den ersten sechs 5. Klassen gestarteten Schule abgeschlossen, betonte Cordes. Der Bürgermeister bedankte sich bei allen, die sich dafür mit viel Herzblut in die Bresche geworfen hätten – denn „eine IGS ohne Oberstufe ist keine IGS“. Die Gesamtschule hat den Anspruch, eine Schule für alle Kinder zu sein und eine Schule, die alle Abschlüsse möglich macht.

„Wir freuen uns darauf, die Oberstufe aufzubauen“

„Mit der Oberstufe sind wir komplett“, betonte die stellvertretende Schulleiterin Claudia Seidler, „wir freuen uns darauf, die Oberstufe aufzubauen.“ Das pädagogische Konzept für die Vorbereitung der Oberstufenschüler auf die zentrale Abiturprüfung ist schulintern in Arbeit.

Voraussetzung für die Genehmigung der Oberstufe war der Nachweis, dass zehn Jahre lang mindestens 54 Schüler pro Jahrgang die Oberstufe besuchen werden. Die Zahlen erbrachte die Gemeinde Oyten als Schulträgerin mittels einer Befragung der Eltern jetziger und künftiger IGS-Schüler aus Oyten, Ottersberg, Achim und Thedinghausen. Und „wir konnten“, so Cordes, „den Nachweis über alle Jahre deutlich erbringen“.

pee