Christa Bertram und Helga Müller stellen im Oytener Rathaus aus

Oyten – Eigentlich wirkt das Foyer vor dem Oytener Rathaussaal eher düster. Bis zum 30. April ist das anders: Der weitläufige Raum ist in leuchtende Farben getaucht. Landschaften, florale Darstellungen, Wasserszenarien, Fischerboote und Yachthäfen geben ein Einblick in die Motivvorliebe und Arbeitsweise der Bremer Malerinnen Christa Bertram und Helga Müller. Unter dem Titel „Land und Mee(h)r“ stellen die beiden Künstlerinnen seit voriger Woche im Rathaus aus. Ihre Bilder können bis Ende April zu den Öffnungszeiten der Oytener Verwaltungszentrale angesehen werden.

Beide malen überwiegend gegenständlich, wobei Christa Bertram auch einige kleinformatige Abstraktionen ausstellt, die deutlich machen, dass sie gerne experimentiert. Gerne orientiert sie sich auch an großen Meistern. Das Werk „Die Unschuld“ nach William Adolphe Bouguereau, ein großformatiger Akt in Öl auf Leinwand, zieht die Blicke der Betrachter ebenso auf sich wie maritime Motive.

Gegenständlich maritim geht es auch in den Werken von Helga Müller zu. Ihre Fischerboote schaukeln nach getaner Arbeit auf dem Wasser am Ufer und ein Fischkutter liegt fest vertäut im Hafen am Kai. In Helga Müllers Bildern findet sich eine realistische Farbgebung, die Urlaubsfeeling und Sehnsucht nach Wasser, Wind und Wellen auslöst. Ihre knallroten Mohnblumen erinnern an die Fülle des Sommers, aber auch an die Vergänglichkeit.

Beide Künstlerinnen befassen sich seit vielen Jahren mit Malerei, und für beide ist die Hinwendung zur Kunst ein meditativer Ausgleich zum Alltag.

